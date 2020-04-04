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Королева Єлизавета II записала звернення через коронавірус

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 11:02
Королева Єлизавета II записала звернення через коронавірус
Єлизавета II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Королева Єлизавета II записала звернення у зв'язку з коронавірусом

Коронавірус у світі призвів до стану пандемії та зараження більш ніж мільйона осіб. У зв'язку з поширенням COVID-19 у Великобританії, а відомо вже понад 38 тисяч випадків зараження, королева Єлизавета II записала звернення до народу. При цьому початок трансляції заплановано на 5 квітня.

Трансляція відеозвернення Єлизавети II відбудеться 5 квітня о 20.00 за місцевим часом на британських телеканалах. Про це повідомляє видання Royal Central.

Варто відзначити, що це буде третє телевізійне звернення королеви за всі 68 років її правління. Востаннє Єлизавета II виходила в телеефір у 2012 році після смерті королеви-матері.

Нагадаємо, що син Єлизавети II принц Чарльз захворів на коронавірус. Повідомляється, що 71-річний принц Чарльз провів сім днів на карантині в особняку в Шотландії після того, як у нього був позитивний тест і виявлялися легкі симптоми. Після консультації з лікарем він вийшов із самоізоляції. Про хвороби принца Чарльза стало відомо 25 березня.

Також повідомляється, що у його дружини герцогині Корнуольської тест не виявив коронавірус, однак вона пробуде в ізоляції до кінця тижня.

Пізніше стало відомо про зараження прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. За його словами, у нього з'явилися симптоми, а коли він пройшов тест, то отримав позитивний результат на COVID-19. Також повідомлялося, що він продовжував працювати з урядом через відеоконференцію. Джонсону призначили заміну на випадок зараження коронавірусом.

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