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Годувати або не годувати: Комаровський дав відповідь на питання, яке хвилює всіх батьків


Доктор Комаровський вказав на важливий нюанс

Доктор Комаровський відповів на питання, яке хвилює багатьох батьків. На форумі його часто запитують, чи потрібно годувати дитину в перший день хвороби і якщо потрібно, то чим.

Одна з передплатниць доктора Комаровського в Instagram детально описала ситуацію, з якою стикаються всі батьки – дитина застудилася під час відпочинку за містом.

"Відпочиваємо у бабусі в селі. Сьогодні старший син (8,5 років) прокинувся з болем у горлі і нежиттю, але загальне самопочуття, каже задовільне. Виникла суперечка з бабусею: я вважаю, що годувати сина в перший день хоча б до вечора не варто, тільки поїти, щоб печінка могла легко впоратися з "соплями", а ввечері можна що-небудь легке, наприклад, солодкий чай з печивом, трохи відвареної картоплі, огірок. Сам син сказав, що не проти поїсти, і почекати теж в стані. Бабуся дуже переживає, що не годую "зростаючий організм", тим більше, що син поїв би. Підкажіть нам, будь ласка, як все-таки правильно вести себе в перший день хвороби: годувати або не годувати?" – написала стурбована мама.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Доктор Комаровський зазначив, що годувати дітей в перший день хвороби не забороняється, але тут потрібно звертати увагу на те, який у дитини апетит і що йому давати.

"Перше правило годування хворої дитини — керуватися насамперед його апетитом. Хоче їсти — обов'язково давати. Так що в даній ситуації я на боці бабусі. Інша справа, що, пропонуючи їжу, потрібно стежити за концентрацією вмісту і розміром порції. В супі ложка цілком може плавати, а не стояти", - пояснив дитячий лікар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Комаровський попередив про небезпечні інфекції.

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