Польза или зло? Диетолог рассказал всю правду о макаронах и похудении

Что нужно знать о макаронах

Средиземноморская диета, одна из самых здоровых моделей питания, обязательно включает в себя макароны. Сочетание макарон с овощами, рыбой и домашними соусами делает блюдо не только вкусным, но и полезным.

В Украине макароны стали частью меню еще до того, как слово "паста" стало популярным в кулинарии. Наши мамы и бабушки всегда умели готовить вкусные и полезные блюда из макарон, даже во времена, когда выбор продуктов был ограничен.

Главные преимущества макарон

Ключевой компонент здорового питания

Макароны производятся из зерна, которое является одной из основных групп полезных продуктов. Они являются отличным источником энергии, а макароны из цельного зерна дополнительно снабжают клетчатку, которая способствует здоровью желудка и помогает снижать уровень холестерина.

Длительное насыщение

Макароны дают сытость и могут надолго утолить голод.

Снижение риска рака

Цельнозерновые макароны полезны для здоровья. Научные исследования показывают, что их потребление может быть ассоциировано с меньшим риском некоторых видов рака, включая рак желудка и толстой кишки.

Помогают похудеть

Несмотря на репутацию из-за высокого содержания углеводов, исследования показывают, что умеренное потребление макарон не препятствует похудению. Люди, которые ели макароны как часть средиземноморской диеты, имели более низкий индекс массы тела и меньше жира на животе. Рецепт без лишних калорий: макароны со свежими помидорами, чесноком, базиликом и каплей оливкового масла.

В них немного соли

Слишком большое количество соли может повысить риск сердечных заболеваний, гипертонии, диабета и других проблем со здоровьем. Макароны сами по себе содержат мало соли, но это может измениться, если добавить соусы с высоким содержанием соли.

Контролируют уровень сахара в крови

Гликемический индекс (ГИ) указывает, как скоро продукты увеличивают уровень глюкозы в крови. Продукты с низким ГИ как макароны ассоциируются с меньшим риском диабета и ожирения. Важно обращать внимание на сопутствующие ингредиенты.

В них мало жира

В порции макарон, лапши или спагетти содержится чуть более полуграмма жира. Конечно, если добавить сливочное масло, творог или оливковое масло, то количество жира возрастет. Хороший вариант – макароны с итальянским соусом маринара (томаты, чеснок, пряные травы).

Могут долго храниться

Макаронные изделия имеют длительный срок хранения и всегда могут быть под рукой, когда проголодались.

Бывают безглютеновые

Спрос на безглютеновую пасту привел к появлению продуктов из кукурузы, риса и киноа. Попытайтесь безглютеновую пасту linguine pescatore с морепродуктами в томатном соусе, но без пармезана, поскольку итальянцы обычно не сочетают рыбу с сыром.

Доступны

Основные ингредиенты макарон – это мука, вода, соль и, возможно, немного яиц являются простыми и недорогими. Макароны являются отличным способом обеспечить семью едой без больших затрат.

Универсальные

Макароны могут быть закуской, гарниром или основным блюдом. Попробуйте острый салат с макаронами, моцареллой, вялеными помидорами и оливками.

Имеют разные формы

От галстуков-бабочек до ракушек, лент и трубочек 0 макароны доступны во множестве форм, что позволяет разнообразить вид вашего ужина даже при ограниченном времени.

Легкие в приготовлении

Варить макароны нужно всего несколько минут после закипания воды. Если хочется попробовать что-то новое, приготовьтесь к качио е пепе - спагетти с тертым сыром и черным перцем по римскому рецепту.