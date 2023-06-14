Польза или вред. Спортивный диетолог раскрыл всю правду об обезжиренной "молочке"

Многие из нас задаются вопросом, можно ли есть обезжиренные молочные продукты? Есть ли в них что-то полезное для организма?
На этот вопрос дал ответ спортивный диетолог Александр Максименко в Instagram.
Молочные продукты не являются уникальным источником витамина А, и действительно его у них не так и много.
Молочные продукты в принципе не рассматриваются как важный источник витамина D (в больших количествах витамин D содержится только в жирной рыбе). Заметное количество этого витамина может содержаться в обогащенном витамином D молоке, в том числе обезжиренном.
Витамина Е в молочных продуктах мизер независимо от жирности.
Если говорить о водорастворимых витаминах группы В, то в обезжиренных продуктах они никуда не деваются. Например, если сравнить творог из 2% жира и творог из 10% жира, то они содержат одинаковое количество витаминов В1, В3, В6, В9 и В12. Цельное и обезжиренное молоко содержат примерно одинаковое количество витаминов группы В.
Что касается минералов, то в менее жирных продуктах их либо столько же, либо даже больше, чем в более жирных.
Чем меньше в молочном продукте жира, тем больше кальция. Поэтому в этом контексте обезжиренные молочные продукты имеют небольшое преимущество.
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Кроме того, названо самое опасное место в холодильнике, где нельзя хранить молоко.