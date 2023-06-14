Польза или вред. Спортивный диетолог раскрыл всю правду об обезжиренной "молочке"

Чем отличаются обезжиренные молочные продукты от обычных

Отсутствие или следовое количество жира. Отсюда и более низкая калорийность, если сравнивать молочные продукты, в которые ничего не добавляли. К примеру, творог 5% имеет калорийность 116 ккал/100 г, тогда как обезжиренный творог - 72 ккал.

Менее привлекательный вкус, поскольку жир придает пище вкус и когда жир из продукта забирают, продукт становится никаким.

Меньшая способность насыщать, поскольку жир замедляет пищеварительные процессы.

Меньшее количество жирорастворимых витаминов, поскольку молочный жир является их носителем.

Когда мы говорим о жирорастворимых витаминах в молочном жире, в первую очередь следует иметь в виду витамин А, поскольку он присутствует в молочных продуктах в заметном количестве. Только потом упоминают о витаминах D и Е.

Важно знать

Молочные продукты не являются уникальным источником витамина А, и действительно его у них не так и много.

Молочные продукты в принципе не рассматриваются как важный источник витамина D (в больших количествах витамин D содержится только в жирной рыбе). Заметное количество этого витамина может содержаться в обогащенном витамином D молоке, в том числе обезжиренном.

Витамина Е в молочных продуктах мизер независимо от жирности.

Если говорить о водорастворимых витаминах группы В, то в обезжиренных продуктах они никуда не деваются. Например, если сравнить творог из 2% жира и творог из 10% жира, то они содержат одинаковое количество витаминов В1, В3, В6, В9 и В12. Цельное и обезжиренное молоко содержат примерно одинаковое количество витаминов группы В.

Что касается минералов, то в менее жирных продуктах их либо столько же, либо даже больше, чем в более жирных.

Чем меньше в молочном продукте жира, тем больше кальция. Поэтому в этом контексте обезжиренные молочные продукты имеют небольшое преимущество.