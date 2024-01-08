Полезен не только зимой: диетологи рассказали о целебных свойствах популярного продукта

Мед - это натуральный продукт, содержащий много витаминов, минералов и антиоксидантов. Он может помочь организму, обеспечив ряд питательных веществ, особенно в сезон простуды и гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Какая калорийность

Мед обладает высокой калорийностью и энергетической ценностью, поскольку примерно на 80% состоит из сахара.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в одной столовой ложке меда содержится примерно 64 калории, 17 г углеводов и 17 г сахара.

В частности, в меде содержится кальций, железо, магний, калий, селен, витамин С и фолиевая кислота, но не содержащий жиров, белков, клетчатки и холестерина.

Чего больше всего в меде

По словам диетолога Майи Вадивела, исследования показали, что в меде больше антиоксидантов, и он является лучшим источником калия и некоторых минералов, чем столовый сахар.

Также клинический диетолог Элизабет Полити рассказала, что мед лучший вариант для подслащивания, поскольку он содержит такие антиоксиданты, как фенольная кислота и флавоноиды. Однако употреблять его следует в умеренных количествах.

К тому же она отметила, что мед может помочь предотвратить болезни сердца, поскольку он является источником антиоксидантов.

Профессиональный диетолог из системы здравоохранения Университета Майами Диего Гарсон отметил, что употребление около двух столовых ложек меда в день может снизить уровень плохого холестерина.

Темный или светлый мед?

Эксперты Национального совета по меду США заявили, что темный мед имеет более высокое содержание антиоксидантов, чем более светлый.

В меде есть ингредиенты, которые могут бороться с определенными микробами и грибками.

Чем вреден

Есть возможные аллергические реакции. В частности, может возникнуть аллергия на мед и появятся такие симптомы, как крапивница, зуд или отек. В тяжелых случаях аллергическая реакция может вызвать анафилаксию, опасную для жизни аллергическую реакцию, требующую немедленной медицинской помощи.

Он может быть опасным для детей до одного года. Мед может содержать споры бактерий, вызывающих ботулизм, и эти споры могут расти и производить токсины в кишечнике младенца, что приводит к серьезной болезни.