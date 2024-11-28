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Полезен для печени и костей: врач назвал напиток, который нужно пить за 30 минут до сна

Врач назвал напиток, который нужно пить перед сном (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Перед сном врач рекомендует выпивать стакан напитка из гвоздики, способного снижать уровень сахара в крови и облегчать боль в суставах. Такой напиток можно легко приготовить дома и извлечь много пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американского врача Эрика Берга.

Гвоздичная вода - это настой или отвар гвоздики, который является довольно популярным народным средством для укрепления организма.

"Употребление гвоздичной воды перед сном может помочь расслабиться и улучшить пищеварение. Ее также можно использовать при респираторных проблемах, таких как бронхит, слизь в легких, простуда, кашель и астма", - отметил врач.

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