Полезен для печени и костей: врач назвал напиток, который нужно пить за 30 минут до сна

Перед сном врач рекомендует выпивать стакан напитка из гвоздики, способного снижать уровень сахара в крови и облегчать боль в суставах. Такой напиток можно легко приготовить дома и извлечь много пользы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американского врача Эрика Берга.
Гвоздичная вода - это настой или отвар гвоздики, который является довольно популярным народным средством для укрепления организма.
"Употребление гвоздичной воды перед сном может помочь расслабиться и улучшить пищеварение. Ее также можно использовать при респираторных проблемах, таких как бронхит, слизь в легких, простуда, кашель и астма", - отметил врач.
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