Полезен для печени и костей: врач назвал напиток, который нужно пить за 30 минут до сна

Перед сном врач рекомендует выпивать стакан напитка из гвоздики, способного снижать уровень сахара в крови и облегчать боль в суставах. Такой напиток можно легко приготовить дома и извлечь много пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал американского врача Эрика Берга.

Что известно о гвоздичной воде

Гвоздичная вода - это настой или отвар гвоздики, который является довольно популярным народным средством для укрепления организма.

По словам врача, можно использовать гвоздичную воду для лучшего сна, здоровья полости рта, сердца и иммунитета. Гвоздика обладает мощными антибактериальными, противогрибковыми, антикандидозными и противовирусными свойствами.

"Употребление гвоздичной воды перед сном может помочь расслабиться и улучшить пищеварение. Ее также можно использовать при респираторных проблемах, таких как бронхит, слизь в легких, простуда, кашель и астма", - отметил врач.

Гвоздичная вода - это естественное успокаивающее средство, поэтому ее можно использовать как средство для сна без побочных снотворных эффектов.

Как приготовить гвоздичную воду

Доктор Берг рассказал, что нужно вскипятить от 4 до 5 гвоздик в одной чашке воды, убавить огонь и оставить кипеть пять минут.

Накройте воду, пока она кипит, чтобы пара не выходила. После этого дайте настою остыть в течение часа и пейте за 30 минут до сна.

Польза гвоздики для здоровья

Гвоздика может помочь в регулировании уровня сахара в крови благодаря своим соединениям, имитирующим инсулин - гормон, ответственный за регулирование этих уровней.

Важно помнить, что для больных диабетом евгенол, содержащийся в гвоздике, может помочь снизить уровень глюкозы в крови до безопасного уровня. Однако чрезмерное употребление может привести к гипогликемии, которая может быть опасна.

В сочетании со сбалансированной диетой безопасное и умеренное употребление гвоздики может помочь поддерживать уровень сахара в крови.

Исследования также показывают, что эвгенол в гвоздике потенциально может увеличивать костную массу. Гвоздика является источником марганца - минерала, необходимого для общего здоровья костей.