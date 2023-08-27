RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полезные свойства базилика, о которых вы не знали

Какие полезные свойства имеет базилик (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Павел Колесник

Базилик - это не только отличная ароматная приправа, но и источник многочисленных полезных свойств для организма. Это растение известно своим использованием в кулинарии, однако его ценность больше, чем просто вкусовое преимущество.

Какие полезные свойства для организма имеет базилик - читайте в материале Styler.

Полезные свойства базилика

Антиоксидантное действие

Базилик содержит антиоксиданты, такие как витамины А и С, которые помогают бороться со стрессом и уменьшают влияние свободных радикалов, вызывающих старение клеток.

Противовоспалительные свойства

Основой противовоспалительного действия базилика являются эфирные масла, такие как эвгенол и линалол. Они могут снижать воспаление в организме, способствуя снижению риска хронических заболеваний.

Сердечно-сосудистое здоровье

Содержание магния и калия в базилике способствует расслаблению сосудов и снижению артериального давления, что помогает сохранять здоровое сердце.

Поддержка иммунитета

Содержащиеся в базилике бета-каротин и витамин С поддерживают иммунную систему, помогая организму бороться с вредными микроорганизмами.

Антимикробное действие

Масло эвкалипта, содержащееся в некоторых сортах базилика, известно своим антимикробным действием, помогая бороться с бактериями и вирусами.

Улучшение пищеварения

Базилик может способствовать улучшению пищеварения, стимулируя желудочно-кишечный тракт.

Успокаивающий эффект

Аромат базилика оказывает целебное влияние на нервную систему, помогая снизить стресс и тревожность.

Источник витаминов и минералов

Базилик содержит витамины К, А, минералы (в том числе железо и кальций) и другие питательные вещества, которые поддерживают здоровье костей, зубов и обеспечивают нормальное функционирование организма.

В общем, базилик - это настоящее сокровище полезных веществ, которые поддерживают здоровье и способствуют общему благополучию. Добавляйте его в разнообразные блюда и наслаждайтесь всеми его преимуществами для организма.

Раньше мы писали про специи для консервации, которые могут испортить вкус.

Также читайте материал про зелень, которую можно выращивать на балконе.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровяЗдоровая еда