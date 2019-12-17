Корчив гримаси: у Раді знову оскандалився нардеп Тищенко (фото)

Микола Тищенко знову зганьбився у стінах парламенту
Микола Тищенко вкотре відзначився у Верховній Раді своєю неадекватною поведінкою. На це раз нардеп від "Слуги народу" і ресторатор вирішив корчити пики і гримаси під час виступу Олексія Гончаренка. Про цей інцидент повідомила на своїй Facebook-сторінці парламентарій Ірина Геращенко.
"Під час виступу нашого колеги Олексія Гончаренка, який мав сьогодні слово від фракції, його перекрив товариш Т. На всі зауваження колег з різних фракцій (навіть від "Слуги народу", деяким було відверто соромно), що це не має нічого спільного з парламентаризмом, він продовжував стояти стелею і корчити гримаси", - обурилась Геращенко.
За словами народного депутата Геращенко, такої хамської поведінки собі ніхто раніше не дозволяв.
"Розумію, що деякі заїхали на соціальних ліфтах у ВР з лихих дев'яностих, без проміжних станцій та зупинок, хоча б на одну книгу. Але такого відвертого хамства і відсутності елементарної етики не було ні в одному парламенті", - підсумувала нардеп.
Микола Тищенко корчив пики в парламенті (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)
У коментарях користувачі відреагували на поведінку депутата від "Слуги народу".
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