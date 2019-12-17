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Корчив гримаси: у Раді знову оскандалився нардеп Тищенко (фото)

STYLERЖиття    17.12.2019 - 15:59
Корчив гримаси: у Раді знову оскандалився нардеп Тищенко (фото)
Микола Тищенко в Раді (фото: РБК-Україна)

Микола Тищенко знову зганьбився у стінах парламенту

Микола Тищенко вкотре відзначився у Верховній Раді своєю неадекватною поведінкою. На це раз нардеп від "Слуги народу" і ресторатор вирішив корчити пики і гримаси під час виступу Олексія Гончаренка. Про цей інцидент повідомила на своїй Facebook-сторінці парламентарій Ірина Геращенко.

"Під час виступу нашого колеги Олексія Гончаренка, який мав сьогодні слово від фракції, його перекрив товариш Т. На всі зауваження колег з різних фракцій (навіть від "Слуги народу", деяким було відверто соромно), що це не має нічого спільного з парламентаризмом, він продовжував стояти стелею і корчити гримаси", - обурилась Геращенко.

За словами народного депутата Геращенко, такої хамської поведінки собі ніхто раніше не дозволяв.

"Розумію, що деякі заїхали на соціальних ліфтах у ВР з лихих дев'яностих, без проміжних станцій та зупинок, хоча б на одну книгу. Але такого відвертого хамства і відсутності елементарної етики не було ні в одному парламенті", - підсумувала нардеп.

Корчив гримаси: у Раді знову оскандалився нардеп Тищенко (фото)Микола Тищенко корчив пики в парламенті (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)

У коментарях користувачі відреагували на поведінку депутата від "Слуги народу".

  • Б*ло.
  • Він ж ресторатор. Може чекав, коли клієнт замовлення на обід йому нарешті надиктує в блокнотик?
  • Так це ж Коля Оболонський. Він же - повелитель сортирів і тарганів в шинках і забігайлівках. Сеча в голову вдарила, - і це чудо вирішило стати клоуном у прямому ефірі.

Корчив гримаси: у Раді знову оскандалився нардеп Тищенко (фото)Скріншот коментарів

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