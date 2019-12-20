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Кір в Україні та фото чорної діри: ці явища потрапили в один список

STYLERЖиття    20.12.2019 - 23:02
Кір в Україні та фото чорної діри: ці явища потрапили в один список
Чорна діра, ілюстративне фото (pixabay.com)

Епідемія кору в Україні стала одним з наукових розчарувань у 2019 році

Фото чорної діри, яке вченим вдалося зробити у квітні 2019 року, стало головним проривом у світі науки в 2019 році. А ось епідемія кору в Україні, а також в інших країнах, була названа науковим розчаруванням. Про це пише Esquire.

Хоча, вченим вдалося зробити не сам знімок чорної діри, а лише її тіні, це не применшило відкриття, яке було названо справжнім проривом в світі науки.

Прориви 2019 року у світі науки

Головним проривом 2019 року, за версією американського видання Science, було названо фото чорної діри в центрі галактики М87. Знімок був зроблений навесні за допомогою телескопного комплексу Event Horizon Telescope. Це віртуальна обсерваторія-інтерферометр, яка об'єднує кілька найбільш чутливих мікрохвильових радіообсерваторій у всьому світі.

Кір в Україні та фото чорної діри: ці явища потрапили в один список

Тінь Чорної діри (фото: eventhorizontelescope.org)

Крім того, в номінації "прорив року" за версією читачів переміг "портрет" денисівської людини. Дослідники змогли відтворити її вигляд на основі фрагментів щелепи "денисівця".

Також у списку важливих відкриттів 2019 потрапили знімки карликової планети 2014 MU69, перші ліки від лихоманки Ебола і муковісцидозу та прорив у розвитку ігрових видів штучного інтелекту.

Головні наукові розчарування 2019

Хоча в усьому світі вже давно прийнято вважати, що такі небезпечні вірусні захворювання, як правець, дифтерія, кір, поліомієліт та інші вдалося перемогти завдяки вакцинації, в 2019 році відбувся значний регрес. І все через відмову багатьох людей від щеплень через боязнь небажаних наслідків.

В число країн, що розчарували вчених в 2019 році, увійшла і Україна з її небувалим сплеском кору у році, що минає. Крім України до списку "корових країн" потрапили Конго, Мадагаскар, і, як не дивно, США.

Також науковими розчаруваннями 2019 були названі різке скорочення чисельності птахів у Північній Америці, пожежі в Амазонці і небажання політиків багатьох передових країн боротися з глобальним потеплінням.

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