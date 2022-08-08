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Копи врятували кошенят, які "оселилися" у днищі авто: відео історії зі зворушливим фіналом

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Київ, Понеділок 08 серпня 2022 13:57
Копи врятували кошенят, які "оселилися" у днищі авто: відео історії зі зворушливим фіналом Поліцейські врятували кошенят у Києві (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Добрих справ замало не буває! У Києві патрульні поліцейські врятували кількох маленьких кошенят від вірної смерті.

Відео зворушливої історії і порятунку пухнастиків показав у своєму Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції Олексій Білошицький.

Як патрульні кошенят рятували

Патрульні поліцейські Дмитро Потапов та Олександр Лікаренко у короткій перерві між викликами заїхали на одну зі столичних заправок.

Перебуваючи там, вони помітили, як на АЗС заїзджає автівка з-під якої випало маленьке кошеня.

Копи зупинили авто, бо зрозуміли, що треба оперативно рятувати малу тваринку. Але під час рятувальної операції хлопці дістали з-під днища машини ще двох чорнявих пухнастиків.

"Місце тварини обрали собі дуже небезпечне, адже від спеки та гарячого повітря радіатора вони могли загинути", - констатує Білошицький.

Історія ця має ще один щасливий аспект: усіх трьох пухнастиків забрала до себе власниця автівки! Жінка подякувала патрульним за уважність та допомогу й пообіцяла опікуватись подальшою долею кошенят.

Раніше ми писали, що у Києві поліцейський зворушив до сліз своєю добротою і врятував кошенят, яких залишили помирати.

Також дивіться, як наші бійці допомагають тваринам на фронті.

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