Копи врятували кошенят, які "оселилися" у днищі авто: відео історії зі зворушливим фіналом
Добрих справ замало не буває! У Києві патрульні поліцейські врятували кількох маленьких кошенят від вірної смерті.
Відео зворушливої історії і порятунку пухнастиків показав у своєму Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції Олексій Білошицький.
Як патрульні кошенят рятували
Патрульні поліцейські Дмитро Потапов та Олександр Лікаренко у короткій перерві між викликами заїхали на одну зі столичних заправок.
Перебуваючи там, вони помітили, як на АЗС заїзджає автівка з-під якої випало маленьке кошеня.
Копи зупинили авто, бо зрозуміли, що треба оперативно рятувати малу тваринку. Але під час рятувальної операції хлопці дістали з-під днища машини ще двох чорнявих пухнастиків.
"Місце тварини обрали собі дуже небезпечне, адже від спеки та гарячого повітря радіатора вони могли загинути", - констатує Білошицький.
Історія ця має ще один щасливий аспект: усіх трьох пухнастиків забрала до себе власниця автівки! Жінка подякувала патрульним за уважність та допомогу й пообіцяла опікуватись подальшою долею кошенят.
Раніше ми писали, що у Києві поліцейський зворушив до сліз своєю добротою і врятував кошенят, яких залишили помирати.
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