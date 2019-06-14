"Копи" в долі? Мережу обурив бізнес на жетонах в київському метро

У київському метрополітені виявили перекупників, які продавали людям у черзі жетони з п'ятдесятивідсотковою накруткою - по 12 грн за штуку. Інцидент стався на метро Вокзальна. Про це повідомив користувач Facebook Андрій Маркович у групі "Привіт з Фастова".

Нагадаємо, в середу, 12 червня, на вході в метро Вокзальна утворилася величезна черга, яка тяглася трохи не до самого центрального входу в Київський ж/д вокзал.

Пасажир київського метро, який розповів про подібний "бізнес", також повідомив, що він підійшов до поліцейського і поскаржився на перекупників. Але представник правоохоронних органів ніяк не відреагував і просто пішов геть.

В Київському метро продають жетони з націнкою (скрін: facebook.com)

Зазначимо, що подібні накладки пов'язані з реформою в Київському метрополітені і поступовим виведенням жетонів з обороту. Так, жетонами не можна буде скористатися з 31 жовтня 2019 року. Після цієї дати сплатити разову поїздку можна буде за допомогою безконтактної карти на жовтому турнікеті або придбати картку на 1 поїздку.

Користувачі мережі надзвичайно обурені нахабністю і безкарністю перекупників, які користуються безвихідною ситуацією, в яку потрапляють пасажири.

В Київському метро продають жетони з націнкою (скрін: facebook.com)

"Ставай конкуренотом - продавай за 11 гривень!" - запропонував один з користувачів.

"Треба було зняти і викласти все з тим поліцейським. Заворушився б швидко" - обурений інший юзер.

В Київському метро продають жетони з націнкою (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Київському метро сталася кривава НП.

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