Копейки из вашего кошелька можно продать за сотни тысяч гривен: какие монеты редкие

Какие монеты являются самыми ценными

2 копейки 1992 года. Одна из нескольких самых дорогих разменных монет Украины из-за ограниченности в изготовлении: от нескольких десятков до сотни штук. Стоимость монеты называют от 5 000 до 20 000 гривен.

Одна из нескольких самых дорогих разменных монет Украины из-за ограниченности в изготовлении: от нескольких десятков до сотни штук. Стоимость монеты называют от 5 000 до 20 000 гривен. 5 копеек 1992 года. Монета абсолютно обычная, однако если трезубец и шрифт несколько нетипичных пропорций и отсутствует логотип банкнотно-монетного двора НБУ, тогда продать ее можно минимум за 10 000 гривен.

Монета абсолютно обычная, однако если трезубец и шрифт несколько нетипичных пропорций и отсутствует логотип банкнотно-монетного двора НБУ, тогда продать ее можно минимум за 10 000 гривен. 25 копеек 1992 года. Ценность этой монеты состоит в ее недостатках. Если ягоды калины "слепятся" между собой, стоимость копейки станет 2 000 гривен. А если наткнетесь на монету с двумя аверсами (трезубец с обеих сторон), за этот брак просят от 6 000 гривен.

Ценность этой монеты состоит в ее недостатках. Если ягоды калины "слепятся" между собой, стоимость копейки станет 2 000 гривен. А если наткнетесь на монету с двумя аверсами (трезубец с обеих сторон), за этот брак просят от 6 000 гривен. 50 копеек 1992 года. У тиража этой монеты было немало недостатков, за которые вы можете получить как несколько гривен, так и несколько десятков тысяч. Самый дорогой недостаток - это двойной аверс, его смещение относительно реверса, вариации металла.

У тиража этой монеты было немало недостатков, за которые вы можете получить как несколько гривен, так и несколько десятков тысяч. Самый дорогой недостаток - это двойной аверс, его смещение относительно реверса, вариации металла. 1 гривна 1992 года. Такие монеты было отчеканено всего 150 штук по состоянию на 2016 год. Поэтому на аукционах можно найти несколько таких гривен стоимостью от 15 000.

Сколько стоят монеты на аукционах

Уверены, что монету номиналом в 15 копеек вы ни разу не видели. Тогда и неудивительно, что она считается такой редкой. На сайте аукционов за нее хотят сразу 50 000 гривен.

При изготовлении этих двух копеек ошибочно использовали другой инструмент, поэтому венок вокруг номинала меньше, чем в остальной партии. Чья-то давняя ошибка теперь поможет владельцам монеты озолотиться на сотни тысяч гривен!

Как отметил автор этого лота, монета выполнена из меди. Однако на продажу он ее выставил, чтобы найти специалиста, который поможет определить его состояние. Интересно, что буквально через несколько часов после размещения монета была приобретена за 100 000 гривен.