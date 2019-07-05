Копійки доживають останні дні: як українцям позбутися дрібниці

В Україні виводять з обігу копійки (flickr.com/NBU)

Найближчим часом в Україні з'являться монети в 5 і 10 гривень

В Україні виходять з обігу дрібні монети і вводяться нові гроші замість дрібних купюр. Вже в жовтні 2019 року копійки номіналом в 1, 2 і 5 копійок будуть виведені з обігу. Що робити з дріб'язком, який залишиться в скриньках українців, розповіли у виданні "Сьогодні".

Національний Банк України планує найближчим часом замінити купюри по 1, 2, 5 і 10 гривень – монетами. Але це нововведення не дуже подобається українцям, так як вага гаманця стає більше, а дрібниця часто втрачається. Особливо некомфортно дрібним торговцям, з якими розраховуються монетами найчастіше.

Крім того, зникнуть з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. З жовтня їх повністю виведуть з обороту і їх перестануть приймати в магазинах. В майбутньому планують вивести також і монети по 25 копійок. Тим, у кого залишаться запаси в скарбничках – можна не переживати, так як протягом трьох років ці копійки можна буде обміняти в деяких банках на паперові гроші.

У Нацбанку порахували, що заміна грошей дозволить заощадити близько 90 млн гривень, так як зміняться витрати на оборот, обслуговування, перевезення та зберігання.

Також у найближчому майбутньому в гаманцях українців з'явиться ще одна купюра в 1000 гривень. І це нововведення також не радує споживачів, особливо пенсіонерів, так як іноді з 500 гривень не хочуть давати здачі або розмінювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Нацбанку назвали терміни введення монет номіналом в 5 і 10 гривень.

А також розповідали про те, що з'явилися деталі виведення з обігу дрібних монет.