"Коп" вдарив дівчину по обличчю в супермаркеті: інцидент у Дніпрі отримав продовження

У Дніпрі поліцейський навідмаш вдарив дівчину по обличчю та заштовхав в бік приміщення адміністрації в супермаркеті. Інцидент стався після того, як працівники магазину EVA на вулиці Робоча запідозрили двох відвідувачок у крадіжці, після чого викликали правоохоронців. Полія потрапила на відео і незабаром "розлетілася" в мережі, піднявши хвилю обурення через дій "копа".

У прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області відреагували на ситуацію і заявили 2 жовтня, що проведуть службове розслідування.

Також повідомляється, що співробітника наряду реагування на цей час усунули від виконання службових обов'язків "з метою об'єктивного, швидкого й неупередженого розслідування ситуації, що склалася".

У Дніпрі поліцейський вдарив дівчину по обличчю в супермаркеті - розпочато службове розслідування (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Сам інцидент стався 1 жовтня вдень. Персонал торгової точки викликав "копів" після того, як запідозрив двох молодих жінок у спробі крадіжки.

По прибуттю в магазин поліцейські запропонували "підозрюваним" зайти в приміщення адміністрації, щоб подивитися відео, зняте камерами спостереження в магазині.

Одна дівчина відразу погодилася та без заперечень вирушила з правоохоронцями, а інша, яка в той момент розмовляла по телефону і розповідала про ситуацію, поцікавилася у "копів" - які підстави її утримування в супермаркеті.

Після питання "За що мене тут тримають?" правоохоронець вдарив дівчину рукою по обличчю і вибив мобільник, потім схопив за руки та почав тягнути її в бік для з'ясування ситуації.

Поліцейський вдарив дівчину в супермаркеті Дніпра (відео: YouTube/Дніпро вечірній)