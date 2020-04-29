Коньяк, відбілювач і гній: як політики хочуть лікувати коронавірус

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 9 866 осіб, з яких 250 померли. У всьому світі кількість заражених перевищила 3,1 мільйона осіб. При цьому найбільше хворих COVID-19 знаходиться в США – більше ніж 1 мільйона осіб. Світові політики дали несподівані поради щодо лікування коронавірусу.

Президент США Дональд Трамп запропонував використовувати потужне світло для знищення COVID-19.

"Отже, ми вдаримо по тілу сильним світлом – це може бути ультрафіолетове або просто дуже потужне світло. А потім ми принесемо світло всередину тіла, або через шкіру, або якимось іншим способом", - заявив американський президент.

Він також запропонував робити ін'єкції дезінфекційних засобів. Трамп зазначив, що відбілювач може вбити вірус в слині або респіраторних рідинах протягом п'яти хвилин, а ізопропіловий спирт може вбити його ще швидше.

Мер Найробі, столиці Кенії, Майк Сонко включив преміальний коньяк Hennessy в список необхідних продуктів на час епідемії. При цьому він підкреслив, що це не просто коньяк, а санітайзер для горла.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував пити кожен день горілку по 40-50 грам в перерахунку на чистий спирт, тобто по 100-125 грамів горілки.

Депутат від правлячої Індійської народної партії Суман Хариприя заявила, що коров'яча сеча та гній допомагають у лікуванні смертельних захворювань, включаючи рак, тому вони повинні впоратися і з коронавірусом.

Раніше повідомлялося про те, що вчені назвали найпростіший спосіб профілактики COVID-19.