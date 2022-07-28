Я до кінця не усвідомив, що її вже немає: Бадоєв розповів деталі про смерть матері

З 2014 року війна розкидала рідних Алана Бадоєва по всій Україні. Хтось перебрався жити в Росію - в Горлівці дивилися більше російських каналів і орієнтувалися на Москву. А частина обрала Україну. Батьки режисера ще у 2013 році переїхали жити ближче до Києва.

"Батько живе недалеко від Києва. Я завжди сумую за ним, навіть якщо ми не бачимося всього тиждень. Адже він моя остання стіна, єдина людина, поруч з якою я все ще відчуваю себе дитиною", - підкреслив Бадоєв.

Фото: батьки Алана Бадоєва (instagram.com/alanbadoev)

А 20 травня 2022 року Алан Бадоєв втратив найближчу людину - свою маму. Йому вдалося побути з нею поруч в її останні дні.

"Мені вдалося побути з мамою в її останні дні. Для мене це дуже важкий досвід. Напевно, я ще й не усвідомив до кінця, що її немає. Не можу зрозуміти, як люди старіють. Сильно запам'ятав її руки. Навіть в кінці шляху вони залишилися найніжнішими, таких більше немає ні в однієї з жінок, яких я знаю", - розповів режисер.

Фото: Алан Бадоєв з матір'ю (instagram.com/alanbadoev)

Він додав, що намагається не впадати у відчай і не розчинятися в болю, злості та образах.

"Я ніколи не підтримую образи та гнів як наслідок. У цьому немає сили. Образа руйнує зсередини. Дуже важливо жити не для помсти, а для життя. У моменти відчаю, а такі трапляються зі мною з певною періодичністю, я згадую, що потрібен своїм друзям, своїм дітям, а тепер у мене з'явилося важливе завдання - фільм "Довга доба", - пояснив Бадоєв.

Він зізнався, що після перегляду відеоісторій про українців, які проходять через багато речей і при цьому залишаються людьми, він плаче і сміється. Це робить його сильнішим і надихає.

Фото: Дочка Алана Бадоєва - Лоліта (instagram.com/alanbadoev)