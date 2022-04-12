Контрацепція під час війни: що дуже важливо знати жінкам

Жінки, які точно знають, що вони не будуть народжувати у будь-якому випадку. Обміркуйте, будь ласка, що ви будете з тим робити. Ви можете завагітніти і лишитися без медичної допомоги. Ви можете опинитися в країні, де переривання вагітності заборонене законом, і це неможливо буде в принципі.

Перерваний статевий акт - то гра з долею.Не рекомендується!

Календарний та симптотермальний метод, не метод, якщо ви не маєте великого досвіду. Крім того, під час таких стресів, організм може творити дивні речі з циклом в тому числі. Тому не рекомендується!

Презервативи

Підходять в принципі всім. Мають не поганий захист. Однозначно є методом вибору при найменших сумнівах у партнері.

Гормональні методи контрацепції, однозначно мають місце бути як найбільш надійний метод. Метод не страшний та інколи є саме методом вибору! Якщо Ви давно міркували про цей метод, можливо варто розпочати.

Сюди ми відносимо - КОК, чисто прогестини (мініпілі) та гормональну спіраль. Метод потребує консультації лікаря! Огляд, аналізи можуть бути не обов'язково!

А збір анамнезу та консультація обов'язково! Бо, наприклад, якщо жінка багато і давно палить. Гормональна контрацепція може викликати тромбоз і погані наслідки.

Місцеві засоби контрацепції

Це засоби, хімічні, які вводяться у піхву перед статевим актом. Можуть бути у вигляді крему, свічок, таблеток. Метод викликає дискусію в медичній спільноті. Є прихильники і жінки з добрим досвідом використання. Є противники.

Екстренна контрацепція

Препарат для виключних випадків і не може бути використаний часто. тільки Є ризики і небезпеки. Є величезна кількість побічних дій. При можливості треба задіяти лікаря для призначення. Треба контроль можливого настання вагітності після використання.

Препаратів в аптечній мережі два. Діюча речовина Левоноргестрел у обох препаратах. Але різне дозування. Препарати сумісні з ГВ. Кім цих препаратів, може бути використаний будь-який кок, тільки треба порахувати дозу єнілестрадіолу має бути 0.1 мг Це від 3 до 5 таблеток одномоментно, в залежності від препарату. Через 12 годин повторити прийом. Не сумісно с ГВ.