Контрацепція під час війни: що дуже важливо знати жінкам
Лікарі розповіли жінкам про такий важливий момент під час війни, як контрацепція.
Поради опублікували на сторінці Доказові батьки.
Жінки, які точно знають, що вони не будуть народжувати у будь-якому випадку. Обміркуйте, будь ласка, що ви будете з тим робити. Ви можете завагітніти і лишитися без медичної допомоги. Ви можете опинитися в країні, де переривання вагітності заборонене законом, і це неможливо буде в принципі.
Перерваний статевий акт - то гра з долею.Не рекомендується!
Календарний та симптотермальний метод, не метод, якщо ви не маєте великого досвіду. Крім того, під час таких стресів, організм може творити дивні речі з циклом в тому числі. Тому не рекомендується!
Презервативи
Підходять в принципі всім. Мають не поганий захист. Однозначно є методом вибору при найменших сумнівах у партнері.
Гормональні методи контрацепції, однозначно мають місце бути як найбільш надійний метод. Метод не страшний та інколи є саме методом вибору! Якщо Ви давно міркували про цей метод, можливо варто розпочати.
Сюди ми відносимо - КОК, чисто прогестини (мініпілі) та гормональну спіраль. Метод потребує консультації лікаря! Огляд, аналізи можуть бути не обов'язково!
А збір анамнезу та консультація обов'язково! Бо, наприклад, якщо жінка багато і давно палить. Гормональна контрацепція може викликати тромбоз і погані наслідки.
Місцеві засоби контрацепції
Це засоби, хімічні, які вводяться у піхву перед статевим актом. Можуть бути у вигляді крему, свічок, таблеток. Метод викликає дискусію в медичній спільноті. Є прихильники і жінки з добрим досвідом використання. Є противники.
Екстренна контрацепція
Препарат для виключних випадків і не може бути використаний часто. тільки Є ризики і небезпеки. Є величезна кількість побічних дій. При можливості треба задіяти лікаря для призначення. Треба контроль можливого настання вагітності після використання.
Препаратів в аптечній мережі два. Діюча речовина Левоноргестрел у обох препаратах. Але різне дозування. Препарати сумісні з ГВ. Кім цих препаратів, може бути використаний будь-який кок, тільки треба порахувати дозу єнілестрадіолу має бути 0.1 мг Це від 3 до 5 таблеток одномоментно, в залежності від препарату. Через 12 годин повторити прийом. Не сумісно с ГВ.
Як ми раніше писали, як жінкам дотримуватися гігієни при відсутності умов.