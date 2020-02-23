Контакт із зараженими не потрібен: вчені знайшли головний спосіб поширення коронавіруса

Епідемія коронавіруса відбулася не тільки через контакт здорових людей з носіями вірусу, але і завдяки фекально-оральному механізму передачі інфекції. Про це у своєму звіті заявили китайські вчені.

За даними дослідників, інфекція залишається у фекальних масах хворих і може разом з потоками повітря переноситися на значні відстані, таким способом заражаючи інших людей. Також вірус може потрапляти у системи каналізації. Передбачається, що це може пояснювати, чому на круїзному лайнері Diamond Princess заразилося так багато людей. Про це повідомляє Bloomberg.

До поточного моменту поки не встановлено, скільки вірус може жити поза організмом.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, що інкубаційний період при інфікуванні коронавірусом може перевищувати 14 днів і доходити до 27 діб. Повідомляється, що влада провінції поінформувала, що у 70-річного чоловіка з Хубея симптоми захворювання, викликаного коронавірусом, проявилися лише на 27 день після контакту із зараженою інфекцією сестрою.

Також, 23 лютого був названий центр європейської епідемії коронавіруса. Менше ніж за добу в цій країні було виявлено понад 111 хворих.