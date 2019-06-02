Костянтин Меладзе поцілував груди блондинки в клубі (фото)

Костянтин Меладзе потрапив у цікаву історію. У мережі з'явилася інформація про те, що відомий продюсер і композитор зраджує своїй дружині співачці Вірі Брежнєвій.

Чутки з'явилися після того, як мережу облетіла фотографія, на якій чоловік у смугастому піджаку, дуже схожий на Костянтина Меладзе, весело проводить час з незнайомою блондинкою в клубі.

На знімку видно, що він посміхається і втикається носом в пишні груди жінки.

Фото з Instagram

Після цього фото, користувачі мережі припустили, що в сімейному житті продюсера настала криза.

Костянтин Меладзе і його дружина поки ніяк не прокоментували чутки про зраду продюсера.

Варто зазначити, що багато користувачів мережі вважають, що на фото не Костянтин Меладзе.

Звичайно, це не Меладзе... маячня якась!

Це не він;

Відразу видно, це не Костянтин;

Одягни окуляри - стань Меладзе;

Маячня якась! І поруч не стояв!!!

Люди, ви що не бачите, що це не Меладзе.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Віра Брежнєва відповіла на чутки про її розлучення з Костянтином Меладзе. Співачка зізналася, що живе в щасливому шлюбі і закликала шанувальників побільше вірити фактам, а не вигадкам.

Раніше повідомлялося про те, що Віра Брежнєва перестала бути українською співачкою. Популярна артистка вкотре зреклася України, чим викликала обурення в мережі.