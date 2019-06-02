Костянтин Меладзе поцілував груди блондинки в клубі (фото)

Костянтин Меладзе засвітився з пишногрудою незнайомкою
Костянтин Меладзе потрапив у цікаву історію. У мережі з'явилася інформація про те, що відомий продюсер і композитор зраджує своїй дружині співачці Вірі Брежнєвій.
Чутки з'явилися після того, як мережу облетіла фотографія, на якій чоловік у смугастому піджаку, дуже схожий на Костянтина Меладзе, весело проводить час з незнайомою блондинкою в клубі.
На знімку видно, що він посміхається і втикається носом в пишні груди жінки.
Фото з Instagram
Після цього фото, користувачі мережі припустили, що в сімейному житті продюсера настала криза.
Костянтин Меладзе і його дружина поки ніяк не прокоментували чутки про зраду продюсера.
Варто зазначити, що багато користувачів мережі вважають, що на фото не Костянтин Меладзе.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Віра Брежнєва відповіла на чутки про її розлучення з Костянтином Меладзе. Співачка зізналася, що живе в щасливому шлюбі і закликала шанувальників побільше вірити фактам, а не вигадкам.
Раніше повідомлялося про те, що Віра Брежнєва перестала бути українською співачкою. Популярна артистка вкотре зреклася України, чим викликала обурення в мережі.