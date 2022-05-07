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Як їсти консерви під час війни і не отруїтися: які з них найнебезпечніші

Як їсти консерви під час війни і не отруїтися (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні вже зафіксували кілька випадків ботулізму через вживання продуктів з ботулотоксинами. Найчастіше зараження відбувається через вживання продуктів домашнього консервування або в'ялених і копчених продуктів в домашніх умовах.

Як проявляються симптоми ботулізму, які способи є запобігання зараження – читайте в Styler нижчий.

Що таке ботулізм

Ботулізм - важке харчове отруєння, викликається вживанням продуктів з ботулотоксинами. Наслідки зараження можуть бути дуже важкими, і в деяких випадках навіть призводять до смерті.

Де бувають ботулотоксини

Зіпсовані домашні консерви - з м'ясом, рибою, рідше – з овочів.

Консервовані продукти, які були приготовлені з порушенням технологій (погано вимиті, неправильно термічно оброблені, простерилізовані).

В'ялені та копчені продукти, які були приготовлені з порушенням технологій.

Отримати отруєння можна і при вживанні консервації, яка приготовлена в промислових масштабах.

Перші симптоми при отруєнні

  • Сильна спрага
  • Сухість слизових оболонок
  • Відчуття "грудки" в горлі
  • Сильний головний біль
  • Запаморочення
  • Безсоння
  • Підвищення температури тіла
  • Слабкість в м'язах, швидка стомлюваність
  • Нудота, блювота, здуття живота, запори

Перші симптоми зазвичай виникають через 12-24 години після зараження. У рідкісних випадках вони виникають пізніше. Якщо вчасно не вжити необхідних заходів, то хворого негайно госпіталізують.

Чим швидше розвиваються симптоми й чим вони сильніше виражені - тим важче ураження організму. Тривала інтоксикація може викликати гостру дихальну недостатність, розлад вегетосудинної системи, парез кишечника.

Як уберегти себе і близьких

Проблема консервації з ботулотоксинами в тому, що продукти абсолютно не відрізняються за запахом, смаком або кольором від абсолютно нормальних. Виявити неякісну їжу дуже важко. В умовах війни зіткнутися з продуктами, які викликають сильне отруєння – дуже легко.

Категорично не можна:

  • Вживати продукти з роздутих банок, з банок з роздутими кришками (навіть трохи)
  • М'ясо, рибу або овочі – якщо кришка здулася.
  • Якщо з банки щось випливає
  • Консерви, які були нещільно закриті
  • Продукти з незвичайним або неприємним запахом
  • Консервацію, яка стоїть понад 12-24 місяців.

Не варто купувати консервацію або домашні заготовки на стихійних ринках. А також варто дуже уважно поставитися до копчених, в'ялених, сушених риби або м'яса. Не ризикуйте, якщо ви не впевнені в якості продукту.

Не вживайте продукти, якщо не впевнені в тому, що їх виготовили, зберігали або транспортували з дотриманням всіх правил.

Перед вживанням м'ясних і рибних консервів домашнього приготування, проведіть термічну обробку. Токсин ботулізму гине при температурі 80 градусів вже через 5-25 хвилин (залежить від продукту). А при температурі 100 градусів – досить 5-10 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відрізнити корисні консерви від шкідливих, і які потрібно викинути відразу.

А також ми писали про те, чому домашня консервація може стати "бомбою" уповільненої дії.

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