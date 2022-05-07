Як їсти консерви під час війни і не отруїтися: які з них найнебезпечніші

В Україні вже зафіксували кілька випадків ботулізму через вживання продуктів з ботулотоксинами. Найчастіше зараження відбувається через вживання продуктів домашнього консервування або в'ялених і копчених продуктів в домашніх умовах.
Як проявляються симптоми ботулізму, які способи є запобігання зараження – читайте в Styler нижчий.
Ботулізм - важке харчове отруєння, викликається вживанням продуктів з ботулотоксинами. Наслідки зараження можуть бути дуже важкими, і в деяких випадках навіть призводять до смерті.
Зіпсовані домашні консерви - з м'ясом, рибою, рідше – з овочів.
Консервовані продукти, які були приготовлені з порушенням технологій (погано вимиті, неправильно термічно оброблені, простерилізовані).
В'ялені та копчені продукти, які були приготовлені з порушенням технологій.
Отримати отруєння можна і при вживанні консервації, яка приготовлена в промислових масштабах.
Перші симптоми зазвичай виникають через 12-24 години після зараження. У рідкісних випадках вони виникають пізніше. Якщо вчасно не вжити необхідних заходів, то хворого негайно госпіталізують.
Чим швидше розвиваються симптоми й чим вони сильніше виражені - тим важче ураження організму. Тривала інтоксикація може викликати гостру дихальну недостатність, розлад вегетосудинної системи, парез кишечника.
Проблема консервації з ботулотоксинами в тому, що продукти абсолютно не відрізняються за запахом, смаком або кольором від абсолютно нормальних. Виявити неякісну їжу дуже важко. В умовах війни зіткнутися з продуктами, які викликають сильне отруєння – дуже легко.
Категорично не можна:
Не варто купувати консервацію або домашні заготовки на стихійних ринках. А також варто дуже уважно поставитися до копчених, в'ялених, сушених риби або м'яса. Не ризикуйте, якщо ви не впевнені в якості продукту.
Не вживайте продукти, якщо не впевнені в тому, що їх виготовили, зберігали або транспортували з дотриманням всіх правил.
Перед вживанням м'ясних і рибних консервів домашнього приготування, проведіть термічну обробку. Токсин ботулізму гине при температурі 80 градусів вже через 5-25 хвилин (залежить від продукту). А при температурі 100 градусів – досить 5-10 хвилин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відрізнити корисні консерви від шкідливих, і які потрібно викинути відразу.
А також ми писали про те, чому домашня консервація може стати "бомбою" уповільненої дії.