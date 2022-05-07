Як їсти консерви під час війни і не отруїтися: які з них найнебезпечніші

Що таке ботулізм

Ботулізм - важке харчове отруєння, викликається вживанням продуктів з ботулотоксинами. Наслідки зараження можуть бути дуже важкими, і в деяких випадках навіть призводять до смерті.

Де бувають ботулотоксини

Зіпсовані домашні консерви - з м'ясом, рибою, рідше – з овочів.

Консервовані продукти, які були приготовлені з порушенням технологій (погано вимиті, неправильно термічно оброблені, простерилізовані).

В'ялені та копчені продукти, які були приготовлені з порушенням технологій.

Отримати отруєння можна і при вживанні консервації, яка приготовлена в промислових масштабах.

Перші симптоми при отруєнні

Сильна спрага

Сухість слизових оболонок

Відчуття "грудки" в горлі

Сильний головний біль

Запаморочення

Безсоння

Підвищення температури тіла

Слабкість в м'язах, швидка стомлюваність

Нудота, блювота, здуття живота, запори

Перші симптоми зазвичай виникають через 12-24 години після зараження. У рідкісних випадках вони виникають пізніше. Якщо вчасно не вжити необхідних заходів, то хворого негайно госпіталізують.

Чим швидше розвиваються симптоми й чим вони сильніше виражені - тим важче ураження організму. Тривала інтоксикація може викликати гостру дихальну недостатність, розлад вегетосудинної системи, парез кишечника.

Як уберегти себе і близьких

Проблема консервації з ботулотоксинами в тому, що продукти абсолютно не відрізняються за запахом, смаком або кольором від абсолютно нормальних. Виявити неякісну їжу дуже важко. В умовах війни зіткнутися з продуктами, які викликають сильне отруєння – дуже легко.

Категорично не можна:

Вживати продукти з роздутих банок, з банок з роздутими кришками (навіть трохи)

М'ясо, рибу або овочі – якщо кришка здулася.

Якщо з банки щось випливає

Консерви, які були нещільно закриті

Продукти з незвичайним або неприємним запахом

Консервацію, яка стоїть понад 12-24 місяців.

Не варто купувати консервацію або домашні заготовки на стихійних ринках. А також варто дуже уважно поставитися до копчених, в'ялених, сушених риби або м'яса. Не ризикуйте, якщо ви не впевнені в якості продукту.

Не вживайте продукти, якщо не впевнені в тому, що їх виготовили, зберігали або транспортували з дотриманням всіх правил.

Перед вживанням м'ясних і рибних консервів домашнього приготування, проведіть термічну обробку. Токсин ботулізму гине при температурі 80 градусів вже через 5-25 хвилин (залежить від продукту). А при температурі 100 градусів – досить 5-10 хвилин.