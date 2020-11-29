Без консервантів та антибіотиків: як вибрати якісне куряче м’ясо

Куряче м’ясо – одне із найбільш популярних у раціоні українців. Воно є основою різних страв, і корисним доповненням щоденного для здорового харчування. Але вагому роль у тому, які властивості матиме продукт для організму, має те, наскільки якісним є м'ясо.

У супермаркетах і на ринках сьогодні велике різноманіття вибору курячого м’яса. Важливо, щоб покупка була свіжою і якісною. Як уточнила український дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram, курка повинна мати певний колір, запах і структуру.

Фахівець наголошує, що насамперед потрібно дивитися на наліпку на продукті, на термін придатності і на спосіб зберігання. За її словами, куряче м'ясо повинно обов'язково зберігатися за відповідної температури, зокрема, на спеціально обладнаних полицях-холодильниках або в морозильних камерах.

"На полицях в супермаркетах можна знайти фасовану курку в герметичних PET-лотках і в вакуумі. Герметичний лоток і вакуум захищають від обвітрювання і попадання мікроорганізмів, щоб м'ясо залишалося м'яким і соковитим. Сучасні технології подібні упакування дозволяють продовжити термін зберігання порядку до 7 днів при температурі від 0°C до + 4°C", - зазначила Фус.

Окремо потрібно ретельно оглянути зовнішній вигляд м'яса курки. Фус пояснює, що в якісного курячого м'яса шкіра чиста, без слизу.

На колір шкірка має бути блідо-жовтою з рожевим відтінком і без синців. За структурою курятина має бути щільною, яка не розшаровується.

Водночас дієтолог навела один зі швидких способів перевірити термін придатності м'яса. Так, якщо у свіже м'ясо із зусиллям натиснути пальцем, то вм'ятина досить швидко розгладиться. Якщо цього не сталося такий продукт не свіжий.

Крім того, Фус пояснює, що при натисканні на м'ясо, із нього не має виділятися будь-яка волога. Якщо вона є, це свідчить про те, що продукт заморозили повторно.

Дієтолог не радить купувати м'ясо, якщо від шматка чутно неприємний запах: хімічний або кислуватий.

"Якщо птах реалізується без упакування, підключайте нюх. Запах м'яса - відмінний маркер свіжості", - додала дієтолог.

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