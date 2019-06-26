У Конотопі позашляховик збив жінку з дитиною: у тому ж "проклятому місці" (відео)

Автомобіль збив жінку з коляскою на пішохідному переході у Конотопі під Сумами. ДТП сталася в тому самому місці, де 7 червня авто начальника поліції збило хлопчика, що викликало широкий резонанс в суспільстві. І ось тепер - знову інцидент. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Позашляховик на пішохідному переході скоїв наїзд на жінку із 3-річною дівчинкою. Дитина випала з коляски прямо на дорогу.

Повідомляється, що Софійка отримала забої руки і ноги.

Камери спостереження на даній ділянці дороги зафіксували подію.

У Конотопі на місці ДТП з 10-річним Артемом автомобіль збив жінку з дитиною на "зебрі" (Фото: скріншот)

Зазначимо, що місцеві жителі вже четвертий рік поспіль вимагають встановити світлофор або хоча б "лежачого поліцейського" біля "проклятого" переходу.

При цьому їх ініціативи підтримали депутати, які вже виділили на це гроші... Проте, досі нічого так і не встановили.

Відео: YouTube / ТСН

Нагадаємо, що два з половиною тижні тому в Конотопі сержант на автомобілі начальника поліції наїхав на 10-річного Артема, який вибіг на пішохідний перехід. Камери спостереження показали, що від удару хлопець відлетів на кілька метрів і впав на асфальт. Школяр був госпіталізований у важкому стані.

Як повідомлялося раніше, у Маріуполі 11 червня заступник керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку на пішохідному переході.

Також ми писали про те, що днями у Києві в Солом'янському районі водій іномарки наїхав на ногу дворічній дитині. Малюка госпіталізували в дитячу лікарню №1.