Конкурс інвалідів та фріків: Остапчук вибачився за свої слова про "Євробачення"

Володимир Остапчук, який раніше грубо висловився про Євробачення 2020, вирішив вибачитися за необачні слова. Відповідний пост український телеведучий опублікував в соціальній мережі Instagram.

Спочатку Остапчук назвав Євробачення "конкурсом геїв, інвалідів і фріків", а потім вирішив, що варто вибачитися, щоб не викликати гнів прихильників.

"Друзі, цим постом хочу принести свої щирі вибачення за некоректні висловлювання, вимовлені мною пару днів тому у Палаці спорту. Я не хотів нікого образити. Після справедливих зауважень в мою сторону, я не відразу розібрався в їхній суті, поквапившись, відповів нальоту",- написав Остапчук.

Євробачення 2020 - Остапчук вибачився за свої слова про конкурс

Також телеведучий додав: "Після двох днів роздумів, поставивши себе на місце тих, кого міг образити, я зрозумів наскільки боляче могли поранити слова, які я легковажно, не замислюючись, в гумористичному куражі, виголосив".

Нагадаємо, що Остапчук "зчепився" з дівчиною з інвалідністю через Євробачення 2020. Олександра Кутас, популярна українська модель в інвалідному кріслі звернулася до Остапчуку, вказавши, що слово "інвалід", сказане ним перед концертом групи KAZKA, є дуже образливим і на законодавчому рівні заборонено в Україні з 2018 року.

Також ми писали, що раніше Jerry Heil потрапила в скандал за те, що висловила підтримку російським учасникам Євробачення 2020 - групі Little Big.