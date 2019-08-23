Конфлікти і дратівливість: астролог попередила про небезпечний день

Гороскоп на серпень 2019 повідає про особливий день, який наприкінці літа чинитиме значний вплив на представників усіх знаків Зодіаку. В чому особливість п'ятниці, 23 серпня, на своїй сторінці в Facebook розповіла астролог Наталія Анісімова.

Перехід з одного знака Зодіаку в іншій

За словами експерта, саме у п'ятницю, 23 серпня, Сонце змінить свій знак, перейшовши з Лева в Діву. Починаючи з цього дня варто проявляти увагу до деталей і подумати про незакінчені справи.

Гороскоп на серпень 2019 (колаж: РБК-Україна)

У періоді, що наступає, люди стають більш педантичними, проявляють свої аналітичні здібності.

"Нас відвідують ідеї привести справи в порядок, підрахувати витрати, почати стежити за своїм здоров'ям. І п'ятниця відкриває цей марафон", - пише астролог.

Місяць у конфлікті з Сонцем

Ближче до вечора 23 серпня Місяць поміняє свою фазу, вступивши в конфлікт з Сонцем. Це означає боротьбу чоловічого і жіночого начал.

"В такі моменти стає більше непорозуміння з протилежною статтю. Нерідко це супроводжується внутрішнім конфліктом, роздратуванням, бажанням сховатися", - попереджає астролог.

Гороскоп на серпень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Венера і Марс "в обнімку"

Вплив двох планет, які уособлюють чоловіче і жіноче начало, Венери і Марса, підвищить кількість феромонів в повітрі. 23 серпня захочеться флірту і пристрасті.

"Цей аспект провокує закоханих на дії. Ну, і взагалі, він несе в собі нові знайомства і актуалізує тему сексу", - резюмувала Наталія Анісімова.

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