Кінець зими 2022 переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову: знайдіть себе в списку!

Гороскоп на лютий 2022 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку важливі життєві зміни. Для когось ключовою сферою життя стане ділова сфера, для когось - особисте життя, а у когось просто зміняться установки, покращиться емоційний фон і настрій.

Телець

Хоча на початку лютого у вас може не бути належного настрою взятися за накопичені справи, але як добрі феї, втрутяться зірки. Настрій покращиться і ви зможете зрозуміти, як можна в цілому поліпшити своє життя.

Астрологи рекомендують не відкладаючи приступати до перетворень і прислухатися до будь-якої цікавої інформації. У вас з'явиться шанс дізнатися щось важливе, і вигідно це знання використовувати.

Сприятливі дні для Тельця в лютому: 1, 3, 10, 11, 16, 20, 23, 24.

Несприятливі дні: 4, 6, 13, 14, 18, 21, 27, 28.

Діва

Для вас найкраща тактика в лютому - на все говорити "так!" Пропонують підвищення на роботі - погоджуйтеся, змінити роботу - теж погоджуйтеся.

Не виключено, що в останній місяць зими ви перестанете битися над своїми проблемами поодинці і знайдете впливового покровителя. Трохи приборкайте свою гордість і погодьтеся на допомогу з боку.

Сприятливі дні для Діви в лютому: 1, 2, 9, 11, 16, 20, 28.

Несприятливі дні: 3, 4, 10, 14, 17, 18, 24, 25, 27.

Терези

У лютому удача в будь-якому випадку знайде вас, навіть якщо ви будете від неї відмахуватися. Щоб не задумали - купити, отримати або виграти, все вийде.

Астрологи радять знайти в собі сили для вирішення всіх справ. Пора діяти, так що поменше міркувань і жалості до себе. Головна сфера для вас - робота, кар'єра. Тут ви зможете підкорити вершини.

Сприятливі дні для Терезів в лютому: 3, 4, 9, 11, 13, 17, 18, 26, 27.

Несприятливі дні: 1, 2, 5, 10, 15, 16, 21, 28.

Водолій

Водоліям в лютому залишається тільки ловити падаючі з неба можливості. Ви будете улюбленцями долі, головне - не лінуватися.

Зараз вам слід думати про кар'єру, оскільки такого вдалого моменту високо злетіти може і не бути ще довго. Пропонують нову роботу або посаду? Хапайтеся двома руками.

Сприятливі дні для Водолія в лютому: 3, 7, 13, 14, 17, 20, 25, 26.

Несприятливі дні: 1, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 24.