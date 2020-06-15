Кінець пандемії COVID-19: коли буде вакцина від коронавірусу

На сьогодні у світі близько сотні розробок вакцини від коронавірусу. Фахівці кажуть, що навіть якщо пандемія піде на спад, розслаблятися не варто, адже без ефективної вакцини про перемогу над COVID-19 говорити занадто рано.

Цікаво, що попри обіцянки Володимира Зеленського виплатити винахідникам вакцини мільйон доларів, вітчизняні науковці не займаються розробкою.

Віктор Ляшко коментує неможливість розробки української вакцини тим, що у нас немає лабораторних потужностей навіть для того, щоб почати.

"Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати в розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а потім вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини", - пояснив санлікар в одному з інтерв'ю.

А ось в інших країнах розробка вакцини ведеться досить ефективно, але терміни не дуже обнадіюють, пише Сьогодні.

Наразі у світі існує близько сотні розробок вакцини від коронавірусу. Такі передові в науковому світі країни, як США, Великобританія, Китай, Ізраїль, Німеччина, Франція та інші працюють над вакциною. При цьому підходи у всіх вчених різні, але прогнози поки даються обережні.

Так, за стандартами ВООЗ перед тим, як вакцина буде схвалена для широкого виробництва, вона повинна пройти три етапи тестування на добровольцях. Поки що кілька країн дійшли першого етапу.

У Великобританії тестувати на людях почали 23 квітня, і розробники на 80% впевнені, що їхня вакцина буде успішною. Близько 800 добровольців погодилися випробувати на собі вакцину.

В кінці квітня до цього етапу перейшли й у Німеччині. Для першого етапу вибрали 200 добровольців - всі вони здорові люди від 18 до 55 років. Пізніше вакцину будуть випробовувати на добровольцях з групи ризику.

У Китаї схвалили три вакцини від коронавірусу. Експерименти однієї з них на тваринах пройшли успішно, а до кінця 2020-го планують завершити тестування на добровольцях. Влада Китаю не виключає, що одна з вакцин буде готова у вересні. В цілому ж орієнтовний термін - початок 2021 року.

Тестувати вакцини на людях почнуть і в Ізраїлі влітку після успішних випробувань на гризунах.

А ось в США до вакцинації на людях перейшли ще в середині березня і ставку роблять на приватні фармкомпанії. Зараз відомо, що мільярдер Білл Гейтс спонсорує сім найбільш багатообіцяючих проектів з розробки вакцини. Широкомасштабне виробництво може початися не раніше, ніж через рік, пише Bloomberg.

Водночас, багато експертів упевнені, що чекати вакцину від коронавірусу на початку 2021 року - мета дуже амбітна.

Тим часом, в Україні знову зростає кількість нових випадків коронавірусу.15 червня зафіксували 656 нових випадків. Число нових хворих за добу різко зросло 11 червня до 689 випадків, 12 червня - 683, 13 червня - новий антирекорд - 753 нових випадки, 14 червня захворіло 648 осіб.

Зазначимо, що разом зі зростанням числа нових хворих, зросла і кількість тестованих.