Кінець близький: експерт розповіла, коли в Україні закінчиться епідемія COVID-19

Коронавірус в Україні зникне в 2021 році (колаж: РБК-Україна)

В Україні вже восени 2021 року коронавірусна епідемія повністю закінчиться. Випадки зараження будуть поодинокими, а спалахів епідемії не очікується зовсім. Які чинники вплинуть на подолання епідемії, і чому в Україні вона закінчиться саме наступної осені – розповіла медичний експерт Валентина Маркевич.

За даними фахівця, до жовтня 2021 року у більшості людей в Україні виробиться колективний імунітет. Маркевич про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Вакцинації однозначно бути. Нам залишилося потерпіти до жовтня. Я роблю прогноз, що в наступному році, в жовтні, вже все буде добре. Ми це переживемо. Важкі часи пройдуть. Найголовніше – всім вижити", – заявила вона.

Також експерт уточнила, що до того часу в Україні з'явиться достатня кількість перехворілих та тих, хто вакцинувався, щоб можна було говорити про наявність колективного імунітету. Також медик уточнила, що інфекція, подібна коронавірусу, з'являється раз на сто років.

"У ХХ столітті ми мали "іспанку". Два роки живе вірус. Я вважаю, що два роки достатньо для того, щоб він "покосив" людей, зробив так званий природний відбір. Сила цього вірусу буде падати", – зазначила Маркевич.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, 70% всіх випадків та смертей припадає на чотири країни.

Також повідомлялося, що для того, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети.

Додамо, що директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що немає доказів того, що коронавірус в Європу потрапив з тваринами.