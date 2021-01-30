Кондратюк різко висловився про угоди "Кварталу 95" і "Дизель Шоу" з росТБ: це збочення

Ігор Кондратюк різко розкритикував укладення угод керівництвом проектів "Квартал 95" і "Дизель шоу" з російським телеканалом "СТС Медіа", який запускає аналог українського гумористичного шоу "Ліга сміху" і транслюватиме контент концертного шоу від "Дизель Студіо".

Продюсер і телеведучий зізнався, що його обурили подібні контракти. Про це передає "Телеграф".

"Як я вже неодноразово писав, ставлюся до будь-яких контактів з країною-агресором - Російською Федерацією - різко негативно. І не важливо, про яку сферу йдеться: теле-, шоу-, кінобізнес - виключення не роблю", - наголошує Кондратюк.

Він також висловив думку, що контакти з РФ мають бути заборонені на державному рівні.

"Ця країна окупувала Крим і почала на Донбасі війну, жертвами якої стали близько 14 тисяч громадян. Ця країна веде брехливу підбурювальну антиукраїнську пропаганду проти всього українського! Адже ми хочемо існувати як держава, а не мріємо про статус малоросійської губернії РФ?" - зазначає Кондратюк.

Телеведучий додав, що з моральної сторони йому такі контакти - доки триває агресія РФ проти України - на будь-якому рівні вважаються збоченням.

"Моральним, інтелектуальним, яким хочете... Контактувати і вести бізнес з росіянами зараз - це як їсти, вибачте, ла*но ложками", - обурюється він.

Раніше ми писали про те, що восени Ігор Кондратюк представив український патріотичний серіал про захисників Донбасу і зробив заяву про росіян, закликавши розірвати всі відносини.

Як повідомлялося, українське "Дизель шоу" покажуть на російському телеканалі, який перебуває під санкціями України - телешоу виходитиме в ефірі з 8 лютого.