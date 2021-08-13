Кондратюк "розніс" тезу про культуру поза політикою: "купіть собі трохи мізків, їй-богу!"

При цьому, на його думку, такі покарання і санкції слід було б застосовувати не рішенням Ради національної безпеки і оборони, а саме на законодавчому рівні.

"Якби був закон про колаборацію, то рішення РНБО, як на мене, були б більш легітимними та очевидними А так іноді здається, що РНБО займається не своєю справою", - вважає він.

На думку Кондратюка, тільки закон повинен дати тлумачення про те, хто є колаборантом.

"Це українці, які продовжують їздити в окупований Крим, чи це люди, які ратують за дружбу з агресором? Чи це люди типу тих, які встановлюють пам’ятники там десь в Харківській області і безмозглі українці, які на російських каналах гонять на Україну?" - каже ведучий.

Шоумен вважає, що закон про колаборацію всіх їх "повинен множити на нуль як громадян України".

"Але чомусь це робить РНБО, а не закон", - дивується Кондратюк.

Продюсер також висловився про виступи російських артистів в Україні та наголосив, що під час війни "культури поза політикою" бути не може.

"Хочете слухати Басту? То зайдіть в інтернет, там його достатньо і слухайте. Але фізична особа Баста має відношення до політики. Кожен має відношення до політики, хто має російський паспорт і не заявив про підтримку територіальної цілісності України. Кожен, хто голосує за Путіна, має відношення до російської агресії", - каже Кондратюк.

Він нагадав, що після анексії українського півострова деякі російські діячі культури підписали лист на підтримку дій президента РФ Володимира Путіна.

"Не селяни і не трактористи, не працівники "Уралмаш". А діячі культури. Тому той, хто каже, що музика поза політикою, ну блін - купіть собі трохи мізків, їй-Богу!"- зазначив Кондратюк.