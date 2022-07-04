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Кондратюк показав сумне і моторошне відео з села в Херсонській області, де він виріс

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Херсонська область, Понеділок 04 липня 2022 10:19
Кондратюк показав сумне і моторошне відео з села в Херсонській області, де він виріс Фото: Ігор Кондратюк (instagram com kondratiuk_official)
Автор: Людмила Жукова

Український ведучий Ігор Кондратюк показав сумні кадри з села Заградівка Херсонської області, де пройшло його дитинство. Саме тут похована мама Ігоря, його дідусь і бабуся. Зараз на відео неможливо дивитися без сліз. Його знищували російські військові снарядами, хоча самих солдатів тут не було.

Роликом шоумен поділився в Facebook.

Що сталося з селом

"Це найкраще село України для мене - Заградівка на півночі Херсонщини. У якому я прожив до своїх майже 6 років. В хаті діда по мамі Федора Зінченка. Крайня хата біля проходу на річку і стадіон. Дід працював ветеринаром, їздив на бідарці, і давав мені тримати віжки (ми називали іх "вожі", - поділився спогадами Ігор.

На кадрах показані вбиті осколками снарядів тварини і випалена земля.

"У цьому селі могила моєї мами, бабусі, діда і багатьох найближчих родичів. Бажаю російським нацистам, щоб всі їхні "малі батьківщини" стали такими ж, як дідова Заградівка зараз! Рашисти - покидьки планети Земля", - написав Кондратюк.

У селі жили мирні люди, а рашисти розбомбили його.

Нагадаємо, Кондратюк розповів про будинок, в який потрапив снаряд окупантів.

Також він розповідав, як ФСБ схиляла його брата до зради.

Крім того, ведучий пояснював, що не так з "хорошими руськими".

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Игорь Кондратюк
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