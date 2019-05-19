Кому вигідно? У Запорізькій області вбили ветерана АТО

У Запорізькій області в місті Енергодар вбили учасника АТО, співзасновника організації "Захисники України" Євгена Бабанского. Про це повідомила Ольга Решетілова у соцмережі Facebook.

"Плюс 1 смерть активіста при незрозумілих обставинах, яку відразу намагаються представити як побутове вбивство. Плюс 1 вимога ефективного розслідування. Нещодавно я написала, що насильства щодо активістів стало значно менше. Мабуть, помилилася", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що Бабанський був соратником політичного в'язня Євгена Панова.

Фото: (facebook.com/o.reshetylova)

Підписники тут же почали обговорювати новину. Також у коментарях відзначили, що вже є затриманий:

Кому вигідно?

Жахлива людську байдужість, бо свідки, швидше за все, були.

У замахах на активістів головна інформація - чим займався? Проти кого виступав? повинні бути інтерв'ю якісь, повідомлення його... свідчення друзів.

Вже є затриманий.

Раніше на Донбасі загинув український воїн навідник-оператор 5-ї роти, 54-ї окремої механізованої бригади, 21-річний Олександр Олегович Цапенко.

До речі, 23 квітня військові ВСУ у відповідь на обстріл російських терористичних бандформувань завдали точні прицільні постріли по ворожих кулеметних точках і ліквідували їх.