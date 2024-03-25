RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Кому война, а кому пальмы". Полякову с дочкой Машей пристыдили за съемку во время отдыха в Монако

Оля Полякова с дочерью (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Оля Полякова поделилась кадрами с бэкстейджа съемки, которую звезда устроила со своей 19-летней дочерью на берегу моря. Кадры сделаны с их отдыха, вероятно, в Монако, где они были недавно. Впрочем, многие украинцы начали писать артистке, что таким хвастаться сейчас не время.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Полякову раскритиковали за беззаботные кадры из Монако

Ролик исполнительница запостила 24 марта, когда российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

На видео звездная мама со старшей дочерью позируют на побережье, гуляют по улицам и меняют образы для будущих фото.

Для съемки Полякова выбрала блестящие платья и бархатные костюмы.

"Провели с дочкой несколько дней у моря", - подписала она публикацию.

Украинцы разделились на два лагеря

Не все пользователи сети оценили беззаботные кадры на берегу моря. В комментариях под публикацию называют это "издевательством над украинцами, переживающими войну".

  • А ми провели 4 ночі в бомбосховищі. Та знов без світла сутки. Не так классно як море десь в Італії, але теж нічого
  • Кому війна, а кому пальми та море
  • Просто сором, люди гинуть!
  • Щоб не плакати, дійсно треба сміятися не дивлячись ні на що! Хай вороги дивуються нашій витривалості!
  • Захотіли - поїхали. Психіка повинна іноді відпочивати від тривог та ракет

Недавно Полякова "наехала" на Клопотенко из-за критики ее творчества.

Также исполнительница озадачила сеть странной деталью на фото.

Читайте РБК-Украина в Google News
МонакоОля ПоляковаЗвезды шоу-бизнеса