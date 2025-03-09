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В каком возрасте младенцы начинают различать речь: новое открытие ученых шокирует

Воскресенье 09 марта 2025 07:00
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В каком возрасте младенцы начинают различать речь: новое открытие ученых шокирует Ученые выяснили, с какого возраста младенцы воспринимают речь (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Новое научное исследование переворачивает представления о развитии речи у младенцев! Обнаружено, что дети начинают воспринимать речь гораздо раньше - уже через несколько месяцев после рождения. Это открытие не только шокирует ученых, но и открывает новые горизонты для понимания раннего развития мозга.

С какого возраста младенцы начинают различать речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Developmental Science (DevSci).

По словам исследователей, младенцы начинают различать звуки речи и связывать их с движениями губ и языка значительно раньше, чем это считалось ранее. А именно - в три-четыре месяца.

Более ранние исследования показывали, этот процесс начинается в возрасте между 6 и 12 месяцами, когда дети начинают воспринимать родную речь. Однако новое исследование показывает, что способность анализировать звуки у малышей возникает значительно раньше.

Ученые провели эксперимент с младенцами в возрасте от 4 до 6 месяцев и изучали с ними две искусственные речи: одну с губными звуками (например Б и В), другая - с язычными (Д и С). Слова сопровождались картинками.

Затем малышам показывали видео, где человек произносил новые слова из изученных языков. Дети дольше смотрели именно на кадры, где артикуляция совпадала с тем, что они выучили ранее.В каком возрасте младенцы начинают различать речь: новое открытие ученых шокируетМладенцы могут воспринимать речь уже от 3 месяцев (фото: freepik.com)

Это доказывает, что младенцы не просто пассивно слушают звуки, а активно их анализируют, связывая с визуальной информацией. Раннее развитие такой способности может помочь в диагностике и коррекции речевых нарушений.

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