Пюре, печеная или сырая? В каком виде картофель самый лучший для похудения

Картофель - это не просто один из самых популярных пищевых продуктов, а настоящий предмет научных исследований. Хотя большинство из нас привыкли считать его основным источником крахмала и калорий, он имеет несколько неожиданных свойств, которые могут положительно влиять на здоровье.

Почему картофель надо есть именно холодным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Крахмал в картофеле: друг или враг?

Основным источником калорий в картофеле является крахмал. В тонком кишечнике он превращается ферментами в глюкозу, которая служит источником энергии для организма, в частности для мозга. Но если потреблять картофель в больших количествах, избыток калорий может накапливаться в виде жировых отложений, вызывая лишний вес или даже ожирение.

Хотя сырой картофель не считается популярным блюдом, он имеет неожиданные преимущества. Его крахмал настолько прочно связан в молекулах, что ферменты тонкой кишки не могут его расщепить. Такой крахмал называют резистентным (РК).

Резистентный крахмал проходит транзитом в толстый кишечник, где его метаболизируют полезные бактерии. Продуктами этого процесса являются короткоцепочечные жирные кислоты (бутират, ацетат, пропионат), которые:

снижают риск диабета;

предотвращают развитие некоторых видов рака;

положительно влияют на микробиом.

Интересно, что резистентный крахмал частично не усваивается, а выводится из организма. Это помогает уменьшить общее количество полученных калорий, что является положительным фактором для тех, кто следит за весом.

Секреты охлажденного картофеля

Больше всего резистентного крахмала содержится в вареном или запеченном картофеле, который охладили. Если вареный картофель поставить в холодильник на несколько часов, количество РК в нем значительно увеличится.

Картофель - продукт с двойным потенциалом. В сыром виде или после охлаждения он может положительно влиять на здоровье и даже помогать в контроле массы тела.