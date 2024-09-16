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В каком темпе нужно ходить, если хотите похудеть? Тренер Мандзяк все объяснил

Фото: В каком темпе нужно ходить, чтобы похудеть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ходьба при похудении - это самый оптимальный способ сжечь калории, потому что это не утомительно и за час можно сжечь столько же калорий, как при силовой тренировке.

В каком темпе нужно ходить, чтобы худеть, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Ответ тренера Виктора Мандзяка

Для среднестатистического человека ходьба со скоростью 4-5 км/ч наиболее экономна, то есть позволяет на определенное расстояние потратить наименьшее количество калорий. А при повышении скорости передвижения тела на каждый пройденный метр ты будешь сжигать больше калорий.

Виктор объяснил, что ходить надо быстро, потому что это позволяет не только позволяет сжечь больше калорий, но и бережет драгоценное время.

По словам эксперта, наш организм сопротивляется похудению, то есть повышает аппетит, делает нас ленивыми к физкультуре и снижает метаболизм.

"Организм худеющего делает мускульную работу более экономной. Экономной - что значит? Что твои мышцы будут работать так же как раньше, но будут сжигать меньше калорий. И если экономный автомобиль - это хорошо, то экономная физическая работа - это тоже хорошо", - написал Мандзяк.

При неспешной ходьбе вы будете сжигать, кроме того, еще на 26% калорий меньше, просто потому, что мышцы начали работать экономнее, прогулки будут проворнее, то мышцы станут экономнее всего на 9%, добавил эксперт.

"Прогуливаясь в быстром темпе, ты препятствуешь попытке организма экономить калории, ты заставляешь его сжигать их больше. Быстрая ходьба - это самый простой и эффективный способ потратить калории без существенной усталости. Но именно быстрая ходьба", - резюмировал тренер.

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