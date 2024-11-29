Кому не нужно принимать модную добавку - магний: диетолог расставил все точки над "і"

Считается, что дополнительное количество магния может быть полезно при многих расстройствах и симптомах, включая проблемы со сном, мигрени, депрессия, высокое кровяное давление, мышечные судороги, запоры и т.д. Но не всем нужно принимать эту добавку.
Кому принимать магний не нужно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца на Facebook.
Большинство людей не сталкиваются со значительным дефицитом магния. В противном случае у них могли бы проявляться такие симптомы, как тошнота, рвота, онемение, покалывание, судороги или нарушение сердечного ритма.
Рекомендованная суточная норма магния составляет около 500 мг для женщин (550 мг для беременных) и не менее 400 мг для мужчин.
Недостаточное потребление магния часто имеет менее заметные последствия, развивающиеся постепенно. Исследования показывают корреляцию между низким уровнем потребления магния и такими проблемами как диабет 2 типа, инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, переломы костей, мигрени и нарушения сна. Однако прямая причинно-следственная связь до сих пор не установлена.
Проверить уровень магния в организме сложно: даже анализ крови не дает точной оценки. Несмотря на это, многие эксперты отмечают, что магний является одним из важнейших элементов, дефицит которого встречается довольно часто.
Исследования влияния магниевых добавок пока ограничены и противоречивы, но в определенных случаях их польза подтверждена:
Уменьшение мигрени. Некоторые исследования показали, что прием 600 мг магния в день помогает снизить частоту мигреней у людей, регулярно страдающих ими.
Улучшение сна. Обзор исследований 2021 года обнаружил, что магниевые добавки (320-729 мг в день) помогают заснуть быстрее. Однако их влияние на качество сна остается не до конца выясненным.
Поддержка психического здоровья. Обзоры клинических испытаний свидетельствуют, что магний может уменьшать симптомы депрессии и тревожности.
Снижение АД и уровня сахара. Магниевые добавки могут незначительно снижать давление у людей с гипертонией, а также улучшать контроль уровня сахара в крови у больных диабетом 2 типа.
Лечение запора. Магний может помочь людям с хроническим запором, способствуя более регулярному испражнению.
Магний важен для многочисленных процессов в организме, в частности, для работы мозга, мышц, регуляции уровня сахара и давления.
Лучше всего получать магний из продуктов: орехов, семян, листовой зелени, бобов и цельнозерновых.
Если в вашем рационе не хватает этих продуктов, то можно рассмотреть прием добавок магния. Однако важно помнить:
Помните: добавки не проходят таких строгих проверок, как лекарства, поэтому выбирайте продукцию от проверенных производителей, соблюдающих стандарты GMP.
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