Українцям розповіли, як отримати компенсацію за лікування COVID-19 вдома

Українці, які проходять лікування від коронавірусу не в стаціонарах лікарень, можуть отримати компенсацію. Як пояснив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, середня вартість лікування пацієнта з COVID-19 в стаціонарі в умовах інтенсивної терапії обходиться Національної служби здоров'я щонайменше 14 тисяч гривень.

Радуцький розповів, як отримати компенсацію за лікування коронавірусу в амбулаторній формі в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі ТСН. Він зазначив, що за лікування COVID-19 в лікарні повністю оплачує НСЗУ. А ось ті, хто має підтверджений діагноз і лікувався вдома, повинні зібрати всі чеки на придбання ліків з аптек.

"Якщо людина не перебуває на стаціонарі, то сімейний лікар консультує її безкоштовно, а ліки все одно людина йде в аптеку і купує. Мені дуже важко сказати, скільки коштує цей набір", - розповів Радуцький і підкреслив, що пацієнти в лікарнях не повинні нічого платити. Якщо ж медики вимагають відшкодування коштів за лікування COVID-19, то потрібно писати заяву в поліцію.

Ініціатива компенсації коштів на лікування підтвердженого коронавірусу в домашніх умовах була прийнята ще два місяці назад. Для того, щоб отримати компенсацію, українцям потрібно подати заяву, копії чеків з аптек в місцеве управління соціального захисту і надати результат позитивного ПЛР-тесту.

Проте, як розповіли в коментарі для РБК-Україна жителі Полтави, в місцевих управліннях захисту поки не приймають заяви, оскільки механізм оформлення та отримання компенсації поки що не затверджено.

Радуцький розповів, як отримати компенсацію за лікування коронавірусу

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