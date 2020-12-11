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Українцям розповіли, як отримати компенсацію за лікування COVID-19 вдома

П'ятниця 11 грудня 2020 11:13
Українцям розповіли, як отримати компенсацію за лікування COVID-19 вдома
Як отримати компенсацію за лікування коронавірусу вдома (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці, які проходять лікування від коронавірусу не в стаціонарах лікарень, можуть отримати компенсацію. Як пояснив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, середня вартість лікування пацієнта з COVID-19 в стаціонарі в умовах інтенсивної терапії обходиться Національної служби здоров'я щонайменше 14 тисяч гривень.

Радуцький розповів, як отримати компенсацію за лікування коронавірусу в амбулаторній формі в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі ТСН. Він зазначив, що за лікування COVID-19 в лікарні повністю оплачує НСЗУ. А ось ті, хто має підтверджений діагноз і лікувався вдома, повинні зібрати всі чеки на придбання ліків з аптек.

"Якщо людина не перебуває на стаціонарі, то сімейний лікар консультує її безкоштовно, а ліки все одно людина йде в аптеку і купує. Мені дуже важко сказати, скільки коштує цей набір", - розповів Радуцький і підкреслив, що пацієнти в лікарнях не повинні нічого платити. Якщо ж медики вимагають відшкодування коштів за лікування COVID-19, то потрібно писати заяву в поліцію.

Ініціатива компенсації коштів на лікування підтвердженого коронавірусу в домашніх умовах була прийнята ще два місяці назад. Для того, щоб отримати компенсацію, українцям потрібно подати заяву, копії чеків з аптек в місцеве управління соціального захисту і надати результат позитивного ПЛР-тесту.

Проте, як розповіли в коментарі для РБК-Україна жителі Полтави, в місцевих управліннях захисту поки не приймають заяви, оскільки механізм оформлення та отримання компенсації поки що не затверджено.

Радуцький розповів, як отримати компенсацію за лікування коронавірусу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, ФОПи можуть оформити матеріальну допомогу на дітей через карантин.

А також розповідали про те, які компенсації за карантин передбачені в Україні для бізнесу.

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