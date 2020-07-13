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Комунальники отримають доступ у квартири українців: як зміняться правила

Понеділок 13 липня 2020 15:36
Комунальники отримають доступ у квартири українців: як зміняться правила
Комунальники зможуть отримати доступ у квартири громадян (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Україні комунальникам збільшать повноваження

Депутати з партії "Слуга народу" підготували законопроект №2458 до другого читання, який дозволяє комунальникам отримати доступ в житло українців.

У першому варіанті документа доступ в житло дозволяли за будь-яке порушення договору, але зараз таке право лише у представників газового оператора. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Спочатку в законопроєкті йшлося про те, що якщо українці порушують умови договору, в тому числі не платять на комуналку, то постачальники послуг можуть вдиратися до них у квартиру. Але автор законопроєкту Євген Пивоварів заявив, що до другого читання документ відредагують, і цю норму приберуть. Але норму ніхто не прибрав, і її просто перефразували.

"Представник оператора газорозподільної системи або іншого підприємства, з яким укладено договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, має право доступу до житла", - йдеться в законопроєкті.

Такі зміни в закони робляться для того щоб нібито забезпечити безпеку громадян. Якщо буде витік газу, то постачальник зможе потрапити у квартиру.

При цьому юрист Олександр Плахотник вважає, що дане формулювання документа порушує Конституції України про недоторканність житла. Наразі не зрозуміло, при яких умовах комунальники зможуть отримати доступ в житло.

Також неясно чи може заборгованість стати причиною того, що у квартиру вдеруться комунальники і відключать газ.

Нагадаємо, в Україні ціни на електроенергію зростуть більше, ніж на 50%.

Раніше повідомлялося про те, що жителі Києва будуть по-новому платити за світло.

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