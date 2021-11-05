Комбінація вакцин від COVID в Україні: що робити, якщо не генерується сертифікат про щеплення

Що робити, якщо не вдалося згенерувати COVID-сертифікат

Так, зараз в Україні так комбінують вакцини від коронавірусу: перша доза AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech, друга доза Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Важливо, що вакцину CoronaVac/Sinovac не можна комбінувати з іншими вакцинами.

Окрім того, сертифікат про вакцинацію можна отримати, якщо щеплення відбулося визнаною в Україні комбінацією вакцин. Також трапляються випадки, коли сертифікат не згенеровується у мобільному додатку "Дія", якщо пацієнту зробили щеплення препаратами, які не є взаємозамінними, або ж якщо комбінація вакцин ще не визнана в Україні офіційно.

Тому в такому випадку пацієнту перед вакцинацією потрібно поцікавитися можливістю поєднання вакцин та отриманням сертифікату.

Зазначається, що якщо пацієнт уже вакцинований, то треба стежити за змінами у нормативно-правових актах щодо визнання вакцин проти COVID-19.