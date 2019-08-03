У комбата київської поліції стався психоз: скандал в Одесі отримав продовження (відео)

Скандал із командиром батальйону Київського поліції, який влаштував дебош в центрі Одеси, отримав продовження. Офіцер Антон Сидоренко напередодні був затриманий колегами за неадекватну поведінку і бійку в одному з кафе, після чого правоохоронця в наручниках доставили у відділок, а потім - до лікарні. У мережі показали відео з агресивним комбатом, який лаявся і казав якісь дивні речі.

У прес-службі патрульної поліції пояснили, що у Сидоренка стався напад і раптовий психічний розлад. Самому командиру батальйону №4 полку №2 управління патрульної поліції Києва колеги дали дуже позитивну характеристику і зазначили, що раніше жодних дисциплінарних зауважень не було, його неодноразово відзначало керівництво, а Антон за свою роботу в правоохоронних органах від 2015 року зарекомендував себе "справжнім лідером, з кого можна брати приклад і на кого рівнятись"

Командир батальйону Київського поліції Антон Сидоренко має позитивну характеристику на роботі (Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Після того, як офіцера помістили в клініку, лікарі взяли необхідні аналізи, і експрес-тести показали відсутність в його організмі наркотичних і психотропних речовин.

В Одесу Сидоренко відправили зі столиці 1 серпня в рамках реорганізації місцевої патрульної поліції. Проте в приморському місті з ним з невідомої причини стався ексцес. Комбата в агресивному і неадекватному стані патрульним довелося втихомирювати сльозогінним газом.

Офіцера поліції Антона Сидоренка затримали в Одесі через дебош (Фото з Facebook-сторінки Миколи Романовського)

Зараз розслідуванням інциденту зайнялося Головне управління патрульної поліції в Києві. Матеріали службового розслідування забрали до столиці, а результати аналізів засекретили, передає "Країна".

Правоохоронці стверджують, що у Сидоренка сталися проблеми з психікою і він потребує цілодобовому нагляд лікарів в лікарні через психоз.

Відео: YouTube / Yurec Odessa

"Є питання і по аналізах - справа в тому, що експрес-тести достовірно не показують наявність всього спектру наркотиків. Для більш точного визначення у нього взяті аналізи крові, сечі та волосся", - заявили в поліції.

Як повідомлялося, раніше у Миколаєві колишні нацгвардійці влаштували п'яний дебош в одному з кафе і побили поліцейського. В результаті інциденту постраждалого довелося доставити в лікарню.

Нагадаємо, нещодавно під Вінницею співробітники поліції знущалися над затриманим чоловіком. Його били кийком і змусили присідати у відділенні поліції. У мережі показали відео інциденту.