Комаровский предложил отдать территории россиянам, чтобы "сберечь жизни украинцев"

Что сказал Комаровский

Заслуженный педиатр Украины сообщил, люди "добровольно" взвалившие на себя ответственность за судьбы людей, придя к власти, должны спасти их жизни даже ценой "ампутации конечностей". Таким термином Комаровский назвал оккупированные россиянами территории.

"Что главное в Украине? Украинцы или "квадратные метры"?Давайте определимся, какая у нас цель? Сохраняем жизнь или сохраняем конечности? Если для нас главное - конечности, давайте мобилизировать все, что шевелится. Люди у нас глубоко вторичны", - сказал Комаровский.

По его словам, власти Украины должны думать первым делом о сохранении жизни людей.

Также в интервью Комаровский сообщил, что нет никакого раскола в обществе на фоне темы якобы вражды президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залужного.

В комментариях на YouTube многие поддержали медика.