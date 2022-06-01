Комаровський висміяв заяву Білла Гейтса про новий смертоносний вірус

Чи збудеться прогноз Білла Гейтса щодо нової пандемії?

Комаровський спішить заспокоїти: подібні заяви звучать смішно й дуже схожі на пророцтва оракулів.

"Я можу передбачити з 50% ймовірністю будь-що. Чи є ризик, що ми прийдемо до нової пандемії? Звісно, він є", - сказав експерт.

Причин для цього, каже Комаровський, достатньо.

По-перше, люди в багатьох країнах створюють "унікальні умови" для обміну інфекціями між людською популяцією й популяцією різних видів тварин.

По-друге, є ідеальні умови для мутації вірусів.

По-третє, існують великі проблеми у стосунках із тваринним світом.

Проте лікар-педіатр вищої категорії наголосив, що не визнає подібних заяв, нехай навіть це вислів Білла Гейтса. Бо решта 50% може вказувати на можливість іншого розвитку сценарію.

Що ж сказав Білл Гейтс?

Нагадаємо, що засновник компанії Microsoft кілька днів тому заявив, що існує 50% ймовірності, що в найближчі 20 років відбудеться ще одна смертоносна пандемія.

"Це може бути народжене від вірусу, який ми вже знаємо. Це може бути різновид грипу, інший тип коронавірусу..." - сказав один з найбагатших підприємців світу.

На думку Гейтса, "це може бути вірус, створений людиною, біотерористом, який розробив його і навмисно поширив".

"Це дуже страшний сценарій, тому що вони можуть спробувати поширити його в різних місцях одночасно", - прогнозує він.