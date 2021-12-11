Комаровський висловився про вакцинацію дітей від COVID: "ось зрозумілий очевидний аргумент"

Євген Комаровський висловився про вакцинацію від коронавірусу дітей як здорових, так і вже після перенесеної хвороби. Педіатр зазначив, що для дитини таке щеплення дійсно потрібне, і пояснив чому.
Про це доктор Комаровський розповів у програмі "Час Голованова" на каналі "Україна".
За словами заслуженого лікаря України, вакцинація дітей як здорових, так з "фоновими" захворюваннями в майбутньому допоможе уникнути зараження COVID-19 серед дорослих, а також позбавить дитину від можливих "постковідних" ускладнень
Так, хоча діти зазвичай легше переносять коронавірус, вони поширюють його серед інших людей, в тому числі дорослих, досить активно.
Крім того, Комаровський заявляє, що діти - "це "середовище", в якому активно відбувається мутація коронавірусу".
"І нарешті третє, і найголовніше, що може бути зрозумілим очевидним аргументом для дорослих - у дітей теж буває так званий пост-COVID, або long COVID", - розповів ведучий і педіатр.
Комаровський уточнив, що процес відновлення у дітей після перенесеного коронавірусу може бути такий же довгий, як і у дорослих.
"Тобто дитина легко переносить хворобу, потім пів року у неї твориться що завгодно! Вона неадекватно поводиться, у неї пропадає пам'ять, порушується працездатність, вона не може вчитися, не може запам'ятати найпростіший вірш, і відновлюється потім місяцями", - перерахував ймовірні загрози лікар.
Так, Комаровський закликає батькам зважити ризики та зробити правильний вибір в питанні вакцинації дітей.
"Навіщо це треба?! Чому не прищепити дитину? Звичайно треба прищепити", - наголосив педіатр.
Нагадаємо, перед цим доктор Комаровський розповів, що від вакцинації від коронавірусу не варто відмовлятися навіть при алергії на препарати.
Також ми писали про те, що раніше Євген Комаровський пояснив, який штам коронавірусу зараз найбільше загрожує українцям.