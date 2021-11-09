Комаровський висловився про таблетки від COVID-19 і коли їх очікувати в Україні

Євген Комаровський висловився про таблетки від коронавірусу "Молнупіравір" від компанії Merck - перших у світі пероральних ліках проти COVID, вже схвалених для застосування у Великій Британії. За словами педіатра і телеведучого, препарат показав високу ефективність від хвороби, але зараз залишається недоступним для українців, зокрема, через високу ціну.

Нині вартість "Молнупіравіру" становить 700 доларів за п'ятиденний курс таблеток, тому "жителям нашої країни не потрібно навіть намагатися про нього думати", зазначив лікар.

Такі таблетки слід приймати як мінімум в перші 3 дні хвороби COVID-19, інакше вони потім будуть неефективні, додав Комаровський.

Він промоделював ситуацію, якби препарат в Україні з'явився у відкритому доступі - якщо гіпотетично МОЗ би закупив обмежену кількість "Молнупіравіру".

"Ми можемо припустити ситуацію, що є люди, для яких COVID смертельно небезпечний. Наприклад, літня людина з гіпертонічною хворобою, після інсульту і так далі. І ось вона захворіла, а її сімейний лікар каже, що тут вам терміново потрібно це приймати і так далі", - висловився Комаровський.

Разом з тим у такого препарату буде "величезна кількість протипоказань", і в цілому до нього ставитимуться "вкрай насторожено" в тому плані, що таблетки однозначно працюють, але коли при лікуванні вірусних інфекцій використовується один препарат, то до нього досить швидко формується стійкість вірусу.

"Тому так, препарат цікавий, цікавий для лікарів, чисто теоретично, але 99,5% жителів України, думаю, його нескоро побачать. Ми його побачимо тільки тоді, коли Merck передасть патент - про це йде мова - і наші друзі в Індії почнуть це виробляти", - вважає доктор.

При цьому Комаровський висловив думку, що у препарату "не дуже складна технологія" і фармацевтичний бізнес України зміг би його виробляти.

"Це привід зараз посилати гінців у фірму Merck", - думає він.