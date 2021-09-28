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Комаровський висловився про прийом антивірусних препаратів: "гине ціла клітина"

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Вівторок 28 вересня 2021 21:41
Комаровський висловився про прийом антивірусних препаратів: "гине ціла клітина" Фото: Комаровський розвінчав міф про противірусні препарати (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні почався сезон застуд і люди стали більше чхати та кашляти. У зв'язку з цим багатьох цікавить, що потрібно приймати при перших симптомах ГРВІ й чи потрібні противірусні препарати.

На це питання відповів лікар Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною"на телеканалі "Україна".

Як пояснює доктор, по-справжньому ефективних противірусних засобів мало, а ліків проти усіх вірусів немає. Люди регулярно хворіють на гострі респіраторні захворювання й організм людини влаштований так, що повинен самостійно впоратися із захворюванням.

"Одна з найпоширеніших хвороб – це ГРВІ. Але респіраторних вірусів тисячі! І люди хворіють регулярно. Наприклад, діти хворіють на ГРВІ від 6 до 12 разів на рік, і це абсолютно нормально. Організм створений, щоб самостійно впоратися з вірусом. І це не передбачає використання будь-яких ліків", - пояснив Комаровський.

Він додав, що ліки, які люди п'ють при кожному чханні, створюють ілюзію, що одужання відбувається завдяки препарату.

"Віруси розмножуються всередині людських клітин. Дуже важко погубити вірус, щоб при цьому вціліла клітина", - зазначив лікар.

Він додав, що ефективних противірусних засобів дуже мало, а від усіх вірусів – просто немає. Є препарати, які діють на кілька вірусів відразу, але зазвичай вони надзвичайно токсичні й використовуються тільки в тих випадках, коли життя людини під загрозою.

"Більшість ліків, які рекламуються, це засоби, які нічого не лікують. Противірусні препарати використовуються тільки за призначенням лікаря", - резюмував Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, скільки коштує прийом у доктора Комаровського.

А також розповідали про те, що Комаровський розвінчав міф про ефективність популярного препарату.

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Комаровский Євген Комаровський
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