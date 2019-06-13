Комаровський раптово знайшов плюси в медреформі: про що мова

Євген Комаровський зауважив, що у медичній реформі в Україні є чимало плюсів. Він розповів, які програми варто продовжувати в майбутньому. Про це він повідомив в інтерв'ю для видання Vesti.

Доктор Комаровський вважає, що програма "Доступні ліки", яка з'явилася завдяки медичній реформі в Україні, повинна тривати й далі, однак варто переглянути кадри.

"Є програма "Доступні ліки". У списку немає жодного "фуфломіцина", все тільки корисне. Але тут справа в іншому: ми дуже часто оцінюємо реформу за кількістю куплених таблеток, апаратури, ремонту в лікарнях, адже центром медицини завжди був і залишається лікар. Ми намагаємося щось реформувати, зберігши "старих" лікарів, я не маю на увазі вік, я маю на увазі їх методологію заробітку та існування. Держава вибудувала таку модель існування лікарів: при мінімальній оплаті вони змушені існувати за рахунок наших хвороб, ліків, аналізів і так далі", - пояснив Комаровський.

Також він назвав вдалою програму "Гроші ходять за лікарем", але зазначив, що доходи лікарів повинні бути набагато більше.

"Вдала, на мій погляд, система "Гроші ходять за лікарем", але тільки треба, щоб ці гроші до них доходили, і щоб ходило їх раз у п'ять більше. Придумали модель, за якою хороший лікар може легально заробити при наявності потрібної кількості пацієнтів "аж" 500 доларів. Тепер питання, що утримає в Україні лікаря з досвідом, зі знаннями, в тому числі й іноземних мов, що володіє сучасними протоколами лікування і отримує в місяць 500 доларів?! Зі своїми знаннями він може отримувати в Польщі щонайменше 2000 євро. Притому, що ми в Україну запрошуємо фахівців з-за кордону і платимо їм стільки ж, скільки і у них, а то і більше. Якщо ми хочемо, щоб наші лікарі не заробляли на хвороби пацієнта, то і повинні оплачувати їхню працю відповідно, як за кордоном", - додав Комаровський.

Крім того, він зауважив, що в Україні є багато хороших лікарів і медсестер, які вважають, що вони не повинні їхати.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський відверто розповів про свої політичні амбіції і зізнався, чи готовий він стати міністром охорони здоров'я.

А також ми розповідали про те, що Комаровський дав поради про те, як перенести дорогу і впоратися з заколисуванням.