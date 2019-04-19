Як Комаровський та Супрун бачать медреформу: подібності та відмінності

Володимир Зеленський у четвер, 18 квітня, в ефірі телеканалу 1+1 у програмі "Право на владу" представив свою команду. Серед інших членів команди, Зеленський назвав своїм радником з питань охорони здоров'я знаменитого українського педіатра Євгена Комаровського.

Для багатьох українців Комаровський – безперечний авторитет, репутація якого не викликає сумнівів. Він не раз заявляв, що до нього з пропозиціями увійти в різні команди приходили представники практично всіх партій, але він не погоджувався.

"Євген Комаровський завжди мав власне бачення розвитку охорони здоров'я. Він - лікар з колосальним досвідом, який не боїться говорити, діяти і відстоювати свої переконання. З його твердженнями багато хто не згоден, і це індикатор того, що ми живемо у вільній країні. Ми можемо мати до нього ідеологічні питання, однак чи хтось має хоча б якісь сумніви в його компетентності в питаннях охорони здоров'я?", - пише у своєму блозі на Українській правді Тимофій Бадіков, громадський активіст ГО "Платформа здоров'я".

Чи справді погляди Євгена Комаровського на медицину і медреформу відрізняються від поглядів нинішньої в. про. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун?

Вакцинація, зарплати лікарів і доказова медицина

Кромаровський, як і Супрун, виступає за доказову медицину, боротьбу з фальсифікатом медичних препаратів.

Вони обидва виступають за як можна менше використання непотрібних ліків, які активно купують українці, але які не приносять реальної користі, зате забирають безліч коштів з кишень громадян. Комаровський називає ліки без доведеної ефективності "фуфломіцинами".

Фото: Євген Комаровський виступає за вакцинацію і доказову медицину (РБК-Україна)

Як Комаровський, так і Супрун, говорять про важливість підвищення зарплат лікарям. До речі, вже кілька років в Україні активно проходить медреформа, в рамках якої "гроші йдуть за пацієнтом", тобто НСЗУ (Національна служба здоров'я) перераховує за підписані з пацієнтом декларації гроші безпосередньо медичним установам України. Під час цього процесу зарплати лікарів вже значно зросли. При цьому Комаровський говорить про колосальний відтік професіоналів-лікарів з України і наголошує на тому, що зарплати треба підняти у кілька разів.

Як Супрун, так і Комаровський, активно підтримують розвиток системи трансплантації органів в Україні. При цьому Комаровський нагадує, що ця система поки не запрацювала так, як мала б.

В питаннях вакцинації Супрун і Комаровський займають принципові позиції. Євген Комаровський, як і Уляна Супрун, наполягає на важливості вакцинації і нагадує про те, що наслідки відсутності щеплень набагато більш серйозні, ніж деякі побічні ефекти. Вони обидва говорять про те, що при деяких небезпечних хворобах вакцинація – це єдиний спосіб захиститися.

Комаровський вже багато років у телеефірах говорить про те, що через епідемії, які загрожують Україні, потрібно зібрати засідання РНБО, так як це – питання національної безпеки. Про це він в черговий раз нагадав і в ефірі "Право на владу".

Відео: Євген Комаровський (Facebook.com/Право на владу)

"Я б завісив всю країну плакатами - кір, дифтерія, поліомієліт, думай! Сто тисяч жителів країни захворіли на кір!" - сказав Комаровський.

"Кір – це тільки початок. Перед нами стоять інші хвороби. Стан вакцинопрофілактики зараз - загроза національної безпеки країни", - додав він.

Експерти допускають, якщо такі ідеї будуть реалізовані в Україні на практиці, а розпочата Уляною Супрун медреформа продовжиться, це буде без перебільшення дуже хорошим кроком.

У той же час в червні 2018 року Комаровський дав інтерв'ю телеканалу ZIK, де вкотре розповів про своє ставлення до медичної реформи в Україні.

"Тактично реформа не підготовлена через те, що в країні просто немає ні грошей, ні закону, ні фахівців на її реалізацію. А найнебезпечніше полягає в наступному: обраний певний курс, реалізувати його не можна, оскільки немає закону, грошей і людей. Більше того, всі ті, хто повинен допомогти, хто повинен підставити плече, будуть лежати впоперек", – зазначив Коморовський.

Він нагадав про те, що багато лікарів самі виступають проти медреформи, а багато рішень саботуються на місцевому рівні, в той час як реформам потрібна всебічна підтримка.

І справді - часто багато рішень у медицині зараз вже залежать від місцевої влади, а не від міністра. Часто місцева влада про це або "забуває", або свідомо саботує ряд важливих рішень, зовсім безпідставно звинувачуючи в цьому Супрун.

При цьому раніше, в жовтні 2017 року, Євген Комарвоський написав розгорнутий пост про те, чому дуже важливо підтримати медреформу Уляни Супрун. За його словами, команда МОЗ не завжди сильна в комунікації, не встигає реагувати на випади супротивників. Але, за словами Комаровського, це "менше зло порівняно з брехнею і крадіжками великодосвідчених крутих професіоналів".

Комаровський про Тодурова

Неодозначну реакцію громадськості викликала позиція Комаровського в грудні 2018 року щодо чергового конфлікту Уляни Супрун і одіозного лікаря і директора столичного Інституту Серця Бориса Тодурова. Того самого, в якого були виявлені мільйонні статки при порівняно невеликій зарплаті, а журналістами були розсекречені закупівлі в Інституті за завищеними цінами. До того ж, неодноразово в ЗМІ писали про те, що скандальний лікар ставив при гострому інфаркті стенти за величезні гроші, в той час як цими стентами пацієнтів на 100% забезпечує держава. Також саме в Інституті Тодурова переховували "головного тітушку" Крисіна, вину якого пізніше довели у суді.

У грудні 2018 року, коли в Інституті серця відбувався конкурс на голову установи, стався конфлікт через появу у стінах Інституту активістів С14. Тоді Тодуров примушував одну з активісток видалити відео тренінгу, який вона записала. Їй на підмогу прийшли її соратники.

Фото: Уляну Супрун називають одним з найбільш успішних українських реформаторів (РБК-Україна)

Євген Комаровський помітив на своїй сторінці в Facebook, що з того моменту, як на сторінці Тодурова почалася пряма трансляція події, Супрун швидко опублікувала реакцію на це і заступилася за активістів.

"З того моменту, як на сторінці Тодурова починається пряма трансляція чергової екранізації Булгакова – "Ми до вас, професор, і ось у якій справі..." проходить 3 години – і ось вже розгорнутий коментар Уляни Супрун. Яка, звичайно ж, на боці "активістів" і зрозуміло, що МОЗ не має до цього ніякого відношення - просто в курсі. Вирішили тиражувати досвід реорганізацію охматдиту. Революція повинна тривати! Активніше треба! Ще не всі поїхали. У мене все", - написав Комаровський.

У мережі стали лунати думки про те, що він нібито підтримує одіозного лікаря Бориса Тодурова, який знаходиться в жорсткій опозиції до Уляни Супрун. Допускають, що Тодуров "пішов в опозицію" до всієї команди Супрун саме тому, що в МОЗ перекрили ряд схем, на яких Тодуров раніше протягом багатьох років збагачувався. В той же час безпосередньо Тодурова Комаровський не підтримав, а лише простежив зв'язок у подіях і вказав на те, що сумнівається в непричетності МОЗ-у до цих подій.

Так чи інакше, безліч українців покладають великі надії на те, що продовжувати медреформу Комаровський все-таки буде. Адже, як підкреслює сам доктор, якщо лікарі і далі будуть їхати з країни, а рівень надання допомоги пацієнтам не буде поліпшуватися, то "реформувати буде нікого".

Нагадаємо, раніше баоато українців були здивовані великим списком медичних послуг, які незабаром стануть повністю безкоштовними.

Також Уляна Супрун розповіла, коли в Україні будуть доступні безкоштовні тести на рак.